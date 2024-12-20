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提行政院「不副署」阻3惡法施行 林俊憲：創憲政先例

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林俊憲提出行政院應拒絕「副署」阻止惡法施行，不過憲法只提到副署範圍與流程，並未提到不副署情境如何處理，若動用這張牌，就是創下憲政先例，仍須事先考量推演，不得不慎。圖／本報資料照片
民進黨立委林俊憲提出行政院應拒絕「副署」阻止惡法施行，不過憲法只提到副署範圍與流程，並未提到不副署情境如何處理，若動用這張牌，就是創下憲政先例，仍須事先考量推演，不得不慎。圖／本報資料照片

立法院今上演朝野大亂鬥，民進黨立委要力阻國民黨三讀通過選罷法、財劃法、憲法訴訟法，場外更被大批「青鳥」包圍。民進黨立委林俊憲提出行政院應拒絕「副署」阻止惡法施行，不過憲法只提到副署範圍與流程，並未提到不副署情境如何處理，若動用這張牌，就是創下一個憲政先例，仍須事先推演。

林俊憲表示，先向大家抱歉，他們沒能成功守住主席台，請場外的大家記得，「我們依然掌握行政權」，失序的立法就交由行政和司法來抗衡，「權力分立是我們最強大的武器」。

林俊憲說，這三部惡法有各自的應對方式，例如財劃法將會嚴重影響中央行政部門的運作，「那行政院長是否應拒絕副署？阻止惡法施行？藍白不滿意就來提倒閣，讓民意重新洗牌見真章」，這不符合慣例，但藍白的作為就是要顛覆憲政，慣例已無法約束這群人，是時候思考打破慣例了，國家存亡危機，已不再是立法院內的事，民進黨作為執政黨，須與行政部門共同應對，接下來就讓賴清德總統、行政院長卓榮泰和民進黨團一同思考對策。

林俊憲補充，有人問「既然還有拒絕副署這一張牌，何必再上街？」目前可以用的反制方式，但這都不是常規手段，真的使出來，就是開創政治先例，「而這個先例往後會被如何評價？很大程度取決於場外的大家」，目前憲法只提到副署範圍與流程，並未提到不副署的情境如何處理，若動用了「不副署」這張牌，往後是否會造成其他政治問題，都是需要事先考量推演的。

「不副署只是一種可能。」林俊憲說，最終要怎麼做還在研商推演中，但無論哪一種，都會是憲政史上的罕見方式，不得不慎，民進黨不僅要對當下的台灣民主負責，更要為未來憲政體制的長治久安負責。

排黑條款 選罷法

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