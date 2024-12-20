憲訴法修正案三讀 大法官總額15人宣判違憲須9人

立法院會今天三讀通過憲法訴訟法修正案，將大法官「現有總額」改為「法定總額」固定15人，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，等於要有10個大法官出席會議，大法官現有總額五分之三以上同意，等於同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

憲訴法修正案第四條，民眾黨團修正動議及國民黨團再修正，大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。

現行憲法訴訟法第30條條文規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意」。經表決通過國民黨團再修正動議，修法改為大法官現有總額五分之三以上同意。暫時處分裁定，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額五分之三以上同意，並應附具理由。

三讀條文規定，113年12月20日修正之條文，本法修正條文施行日期，自公布日施行。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，憲訴法沒有經過半次朝野協商，根上會期立法院職權行使法一模一樣，國民黨沒學會教訓，民眾黨淪為幫兇，委員會沒討論、朝野沒協商，最後一刻才送修正動議，把黑箱條文拿出來，藍白政治計謀一樣，就是要鎖死憲法法庭開會人數，癱瘓憲法法庭。

吳思瑤批評，國民黨跟民眾黨在最後一刻才端出條文修正動議，內容跟翁曉玲提出版本換湯不換藥，都是把立院政治黑手伸入憲法法庭，立法院長韓國瑜躲起來不敢面對，民進黨團嚴正反對違憲法案。

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