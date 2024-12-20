【重磅快評】砸國會vs.戒嚴，賴清德在向尹錫悅致敬

南韓戒嚴引爆政經危機。這兩天受美國聯準會利率決策影響，台韓股市同步走跌，位居亞洲末段，股匯雙挫。但今天亞洲唯獨台股劇烈下殺，重跌幅度高居亞洲之冠。台韓兩市震盪原因不同，但巧的是，賴清德發動夜襲立院阻擋開會，召喚青鳥衝進國會，引起國會戒嚴爭議。政經情勢動盪，有如賴政府再次向尹錫悅戒嚴致敬。

賴政府帶頭作亂，鼓動暴民政治，台北股市重跌，不知是否反映投資者對台灣政經情勢失去信心。民進黨萬年總召柯建銘形容破窗是「島嶼天光再現」。諷刺的是，十年前民進黨在野，支持學生翻牆，要求制定監督服貿協議的法律。十年後，民進黨執政，依然翻牆入立院，鼓動年輕人衝進國會，卻是為執政者作馬前卒攻擊國會。賴清德愛將、不分區男一號沈伯洋鼓動青鳥拆鐵馬，高喊「我們必須衝過去」。卓榮泰作為行政院長，竟對違法群眾表示感佩，形同支持暴動。

尹錫悅聲稱守護自由憲政體制，宣布戒嚴。賴清德學會這套「民主話術」。日前他在臉書表示，期許人民一票一票選出的國會以理性，「遵循民主程序、落實實質討論的精神，處理各項議事與法案」，結果這篇po文竟是進攻國會的動員令。

綠委夜半破窗進入議場，用三秒膠和機車鎖鎖大門，黨團書記長蔡易餘稱「迫不得已」，「國民黨要把國會香港化」。這就是賴清德說的理性、民主程序？如果國會被香港化，賴清德豈不是「台灣特首」？民進黨失去論述能力，只剩下扣紅帽、耍流氓的低級伎倆，和街頭屁孩並無差別。

民進黨杯葛三項修法，聲稱是為守護憲法與人民罷免權，並對抗藍白毀壞國家財政。實情是，執政黨將憲法法庭黨派化，對抗在野透過立法的監督作為。因此杯葛憲訴法修法，提高憲法法庭決議與暫時處分裁定的門檻。在選罷法修法部分，執政黨為扭轉朝小野大，要在明年發動大罷免作掉對手，因此反對藍白加高罷免門檻。

至於財劃修正，綠營指控藍白要從國庫搬錢，但中央長期集錢集權現象，賴清德在台南執政時就批為惡法，怎麼輪到自己作總統，就改口肯定「現行法律相對穩定」？政院不提修法版本，只為掌握地方財源，左右地方自治。政院若有心解決問題，大可提案協商，卻寧可打砸國會，保護執政利益。

吳思瑤指控藍白是「多數獨裁」，扭曲民主最起碼的多數決，粉飾民進黨「少數獨裁」。說穿了，就是怕在野黨修法修成人民作主，偏偏要渲染成「亡國在即」，恐嚇人民。有這樣糟蹋民主，搧動年輕人上街暴動的執政黨，還有多少人相信，他們能確保安定發展經濟？

南韓宣布戒嚴不到一夜，嚇壞國際投資者，政局動盪，川普也不願與韓國政府接觸。賴清德有把握這樣鬧下去，還有多少「民主同盟」願和台灣站在一起，力挺暴民政治？

商品推薦