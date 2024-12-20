藍指卓榮泰助長暴力 政院：遺憾刻意扭曲的政治言論

立法院會今天處理選罷法、憲法訴訟法等修正草案，朝野立委激烈攻防，場外群眾聚集抗議，行政院長卓榮泰要求警察保護抗議群眾安全，國民黨表示，行政院根本是「助長暴力」，卓榮泰成為縱容暴行、製造對立、傷害民主的最大幫凶。

對於國民黨批評行政院鼓勵暴力，行政院發言人李慧芝對記者表示，保護民眾生命財產安全是國家的責任，且台灣是言論自由的國家，對於合法集會遊行，政府本就有責任提供有效保障，讓民眾的聲音能夠被聽見。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰是重申民主法治國家的基本價值，對於刻意扭曲的政治言論，行政院表示無奈與遺憾。

立法院會今天將處理選罷法、憲法訴訟法等修正草案，民進黨立委昨晚破壞窗戶後闖入議場，占據主席台，欲阻止議程；不過，今天上午9時後，國民黨立委突破封鎖進入議場，奪回主導權。場外則有群眾聚集抗議要求停止開會。卓榮泰呼籲立法院長韓國瑜出面，暫時擱置政治性高，且有爭議、無共識的法案，也要求警察保護抗議群眾安全。

國民黨下午發出新聞稿表示，針對民進黨立委場內暴力干擾國會議事，場外煽動群眾衝進立法院，國民黨表達嚴厲譴責。卓榮泰竟然發聲明，敬佩立法院外群眾破壞公務、意圖侵襲國會的蠻橫行徑，行政院根本是「助長暴力」，卓榮泰成為縱容暴行、製造對立、傷害民主的最大幫凶。

國民黨強調，民進黨立委不顧民主秩序，破壞立法院公務，強行以暴力手段強占立法院議場，已是民主運作的最壞示範；但讓人民意料之外的是，民進黨的黨、政居然聯手「助長暴力」，在立法院外，民進黨秘書長林右昌及組織部竟然帶頭動員黨公職包圍立法院。卓榮泰居然發聲明敬佩暴力行為，難道民進黨的黨公職要教導台灣的年輕人，只要得不到就暴力相向。

國民黨指出，已經執政的民進黨不改「暴行」本質，只要不如意，就蠻橫以對。若以暴力行徑也無法解決，就煽動民眾一起蠻幹，在立法院外，民進黨立委鍾佳濱帶頭為民眾剪除柵欄。民進黨立委王世堅、王定宇在場外比手勢叫群眾進來；甚至有民進黨立委試圖阻擾警察維持秩序、要引導民眾進入立法院等，種種行徑讓台灣人民瞠目結舌。

國民黨表示，難道民進黨的黨政聯手，要實現「國會戒嚴」，也令人質疑民進黨不用暴力就不會執政，不用暴力就不會審議案。

國民黨指出，身為執政黨的民進黨帶頭作亂，為了政治利益，以偏頗的資訊意圖升高群眾的仇恨情緒，嚴重傷害台灣的民主制度。兼任民進黨主席的總統賴清德，還要繼續躲在總統府，看著民進黨子弟兵傷害台灣民主、繼續坐擁政治利益，請賴總統出來面對，向社會大眾鄭重道歉。

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