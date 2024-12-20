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藍白黨團聯手提案通過 立院今延長開會至晚上12時

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
藍白黨團聯手提案，今天立院開會延長至晚上12時。圖／聯合報系資料照片
藍白黨團聯手提案，今天立院開會延長至晚上12時。圖／聯合報系資料照片

立法院院會今天排審「選罷法」、「憲法訴訟法」與「財劃法」等三大爭議法案，國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團稍早提案，延長開會時間至今晚12時。經表決，現場出席106位立委，58票支持過半，今天院會將延長至12時。

立法院院會目前正在審查第二案「憲法訴訟法」，稍後預計要繼續審議「財劃法」。

排黑條款 選罷法

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