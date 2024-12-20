快訊

「憲訴法修正案」三讀通過！ 大法官總額15人宣判違憲須9人

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

霸凌成立！下屬請喪假遭嗆「趕快燒一燒」 人事總處霸凌女王記2大過免職

藍白拚財劃法闖關 聯手通過延長開會到今晚12時

中央社／ 台北20日電

立法院會今天開會，處理選罷法、憲法訴訟法修法等案。會議進行到下午5時12分，台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團提案延長開會時間，到晚上12時再行休息，最終藍白挾人數優勢舉手表決通過。

為防止選罷法等修正草案三讀闖關，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台。但國民黨立委今天上午9時後，逐步突破封鎖挺進議場，朝野立委在主席台上演激烈攻防，雙方數度嚴重肢體衝突，甚至有立委掛彩送醫。

上午11時40分後，立法院長韓國瑜在國民黨立委保護下宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決，重演5月國會職權修法的議事攻防。

立法院會依序處理選罷法、憲法訴訟法部分條文修正草案，選罷法稍早已三讀修正通過，處理憲法訴訟法第30條、43條條文修正草案時，藍白提案延長開會時間到晚上12時，經舉手表決，藍白挾人數優勢勝出。

根據今天立法院會討論事項議案，在憲法訴訟法第30條、43條條文修正草案後的議案，就是財政收支劃分法部分條文修正草案。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

韓國瑜遭潑水 立法院下午三讀通過選罷法修正草案

柯建銘批韓國瑜是癱瘓台灣惡人 曝怕流血才攔青鳥衝立院

卓榮泰感佩青鳥立院抗爭 李彥秀：惡質破壞院際和諧

相關新聞

憲訴法修正案三讀 大法官總額15人宣判違憲須9人

立法院會今天三讀通過憲法訴訟法修正案，將大法官「現有總額」改為「法定總額」固定15人，應經大法官現有總額三分之二以上參與...

影／第二波行動？青鳥再跟警察爆衝突 推倒破壞立院外大門護欄

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，有青鳥支持者不滿加嚴版選罷法三讀通過，稍早在今天...

罷免連署須附身分證影本 內政部遺憾：限制罷免權

立法院今三讀通過修正公職人員選舉罷免法，明定罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本。內政部表示，恐造成有心人士藉...

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

立法院會今天處理選罷法、財劃法、憲訴法等修正草案，朝野爆發激烈肢體衝突。國民黨立委洪孟楷臉書直播議場後台畫面，民進黨立委...

提行政院「不副署」阻3惡法施行 林俊憲：創憲政先例

立法院今上演朝野大亂鬥，民進黨立委要力阻國民黨三讀通過選罷法、財劃法、憲法訴訟法，場外更被大批「青鳥」包圍。民進黨立委林...

【重磅快評】砸國會vs.戒嚴，賴清德在向尹錫悅致敬

南韓戒嚴引爆政經危機。這兩天受美國聯準會利率決策影響，台韓股市同步走跌，位居亞洲末段，股匯雙挫。但今天亞洲唯獨台股劇烈下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。