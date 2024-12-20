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影／第二波行動？青鳥再跟警察爆衝突 推倒破壞立院外大門護欄

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
數名青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想內突破第二層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影
數名青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想內突破第二層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，有青鳥支持者不滿加嚴版選罷法三讀通過，稍早在今天下午4點左右，意圖破壞立法院大門外的鐵馬護欄，想衝進立法院，現場氣氛一度緊繃。

記者目擊，現場有兩名男子煽動群眾情緒，高喊「國民黨毀憲亂政」，數名青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想內突破第二層鐵馬護欄。

現場坐鎮的中正一分局博愛路派出所長徐麟凱見狀，第一次舉牌警告；由於群眾情緒仍高漲，中正一分局長張嘉煌再次警示，已違反集會遊行法，並第二次舉牌。

一名身穿綠色外套的女子不顧警方警告，在現場胡鬧，硬是坐在地上、緊抓鐵馬護欄，不想讓警方帶離，最後員警動員優勢警力，將她扶起後抬離。

為了避免意外，警方迅速恢復最外層的鐵馬護欄，並再加派員警站在最外面。

據了解，該名綠衣女子是自稱無力者聯盟的胡姓女子，是集會遊行常客，她遭員警抬離後，澄清自己沒有破壞公物，卻被員警不當對待，大聲喊冤。

一名身穿綠色外套的女子不顧警方警告，在現場胡鬧，硬是坐在地上、緊抓鐵馬護欄，不想讓警方帶離，最後員警動員優勢警力，將她扶起後抬離。記者翁至成／攝影
一名身穿綠色外套的女子不顧警方警告，在現場胡鬧，硬是坐在地上、緊抓鐵馬護欄，不想讓警方帶離，最後員警動員優勢警力，將她扶起後抬離。記者翁至成／攝影
數名青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想內突破第二層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影
數名青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想內突破第二層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影
數名青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想內突破第二層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影
數名青鳥攀著最外層鐵馬護欄，不僅推倒，還企圖想內突破第二層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影
為了避免意外，警方迅速恢復最外層的鐵馬護欄，並加派員警站在最外面。記者翁至成／攝影
為了避免意外，警方迅速恢復最外層的鐵馬護欄，並加派員警站在最外面。記者翁至成／攝影
一名身穿綠色外套的女子不顧警方警告，在現場胡鬧，硬是坐在地上、緊抓鐵馬護欄，不想讓警方帶離，最後員警動員優勢警力，將她扶起後抬離。記者翁至成／攝影
一名身穿綠色外套的女子不顧警方警告，在現場胡鬧，硬是坐在地上、緊抓鐵馬護欄，不想讓警方帶離，最後員警動員優勢警力，將她扶起後抬離。記者翁至成／攝影
在立院大門坐鎮的中正一分局博愛路派出所長徐麟凱見狀，第一次舉牌警告。記者翁至成／翻攝
在立院大門坐鎮的中正一分局博愛路派出所長徐麟凱見狀，第一次舉牌警告。記者翁至成／翻攝

排黑條款 選罷法

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