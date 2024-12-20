批藍白毀台灣民主 柯建銘：擔心流血不得不攔阻青鳥

藍白立委今天聯手通過選罷法修法。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，藍白與中國唱和，摧毀台灣民主、台灣價值；他也說，顧慮到若青鳥衝進議場後，怕發生流血衝突事件無法控制，所以不得不攔阻。

面對藍白立委駐守議場大門3天的態勢，民進黨團昨晚發動奇襲，占領立院議場，但國民黨立委運用人數優勢上午突破民進黨防線，搶下主席台，並護送立法院長韓國瑜上台，主導立院接下來的議程。柯建銘於議場被國民黨立委攻占後，向聚集在濟南路的冬季青鳥公民行動群眾致意，並接受媒體訪問。

對於媒體詢問，外傳民進黨團原本規劃要放青鳥衝入立法院占領議場，最終臨時喊卡。柯建銘表示，本來希望可以衝進去占領議場，讓所有議事都不能做，只要撐過1個月，國民黨惡行無法遂行，但顧慮到假如衝進議場後，怕發生流血衝突事件無法控制，所以不得不攔阻。

柯建銘表示，藍白與中國唱和，摧毀台灣的民主，摧毀台灣的價值，這是全球民主政治上最大的危機。

柯建銘說，選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正通過之後，藍白未來3年要做什麼事都毫無顧忌，未來3年，台灣會處於高度不安。

柯建銘批評，罪魁禍首就是立法院長韓國瑜，韓國瑜負責主持院會，國民黨團總召傅崐萁負責執行，民眾黨 團總召黃國昌負責修法，癱瘓台灣。

柯建銘說，國民黨很多立委除了選罷法比較了解之外，憲法訴訟法跟財劃法並不了解，反正就是中國指揮底下，傅崐萁照幹就好，這些國民黨立委選舉選了半天出來，「是要摧毀台灣嗎？這是他們選舉的目的嗎？」每一選民遇到藍白立委都應該提出質問。

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