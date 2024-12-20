立院攻防記者涉入惹議 三立：記兩小過主管連帶申誡

立法院會今天處理攸關提高罷免門檻的「選罷法修正草案」等爭議法案，三立新聞魏姓記者出面阻攔員警盤查徐巧芯助理謝克洋一事，據了解三立新聞部已做出懲處，魏姓記者記兩小過，主管連帶申誡處分。

立法院國民黨團今天在院會強推「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法」等修正草案，引發民眾不滿上街抗議，公民團體也於立院外發起「冬季青鳥在台北」活動，場外也發生插曲，徐巧芯助理謝克洋稍早欲偷渡工具進立法院而遭警察攔阻盤查。

赴現場採訪的三立新聞魏姓女記者、也是謝克洋的女友，卻幫忙攔阻警察，助謝克洋逃離現場，魏姓記者此舉引起爭議和抨擊，對此三立新聞部也發出聲明，表示立即請記者先行返回公司說明當下情況，並依規懲處。

據了解，三立新聞已做出相關人員懲處，三立新聞魏姓女記者遭記兩小過，所屬主管採訪中心政治組副主任和新聞部總監則連帶處分申誡一次。

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