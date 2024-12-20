議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

立法院會今天處理選罷法、財劃法、憲訴法等修正草案，朝野爆發激烈肢體衝突。國民黨立委洪孟楷臉書直播議場後台畫面，民進黨立委上午在議場後方團團圍住立法院長韓國瑜，韓國瑜一度重心不穩、被人撲倒在地，起身後在藍委護航下才順利登上主席台。

民進黨昨日夜襲立法院，並佔領議場主席台，國民黨立委一早攻堅突破綠委防線，一一將人拉出主席台外，約於11時30分左右暫時清場完畢。

洪孟楷臉書直播一段議場後方的畫面，藍綠立委在議場後方爆發一波拉扯，國民黨立委高喊「院長要開會！」民進黨立委試圖阻擾院長開會，朝野推擠成一團。

韓國瑜在朝野立委推擠下，一度重心不穩、摔倒在地（約6分40秒處），藍委在議場後方大叫「誰把院長推倒了！警察快來保護院長！」最後韓國瑜站起來後，由藍委團團圍住下，終於在11時40分左右登上主席台主持議事，今天的會議才宣告開始。

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