議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天
立法院會今天處理選罷法、財劃法、憲訴法等修正草案，朝野爆發激烈肢體衝突。國民黨立委洪孟楷臉書直播議場後台畫面，民進黨立委上午在議場後方團團圍住立法院長韓國瑜，韓國瑜一度重心不穩、被人撲倒在地，起身後在藍委護航下才順利登上主席台。
民進黨昨日夜襲立法院，並佔領議場主席台，國民黨立委一早攻堅突破綠委防線，一一將人拉出主席台外，約於11時30分左右暫時清場完畢。
洪孟楷臉書直播一段議場後方的畫面，藍綠立委在議場後方爆發一波拉扯，國民黨立委高喊「院長要開會！」民進黨立委試圖阻擾院長開會，朝野推擠成一團。
韓國瑜在朝野立委推擠下，一度重心不穩、摔倒在地（約6分40秒處），藍委在議場後方大叫「誰把院長推倒了！警察快來保護院長！」最後韓國瑜站起來後，由藍委團團圍住下，終於在11時40分左右登上主席台主持議事，今天的會議才宣告開始。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言