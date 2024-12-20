快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院會今天預計排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，綠營昨晚攻占立法院，今早國民黨立委清空主席台，立法院長韓國瑜（左三）約於11時50分在國民黨立委護送下站上主席台，宣布採舉手表決，糟民進黨立委邱議瑩潑水。記者葉信菉／攝影
立法院會今天預計排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，綠營昨晚攻占立法院，今早國民黨立委清空主席台，立法院長韓國瑜（左三）約於11時50分在國民黨立委護送下站上主席台，宣布採舉手表決，糟民進黨立委邱議瑩潑水。記者葉信菉／攝影

立法院會今天處理選罷法、財劃法、憲訴法等修正草案，朝野爆發激烈肢體衝突。國民黨立委洪孟楷臉書直播議場後台畫面，民進黨立委上午在議場後方團團圍住立法院長韓國瑜，韓國瑜一度重心不穩、被人撲倒在地，起身後在藍委護航下才順利登上主席台。

民進黨昨日夜襲立法院，並佔領議場主席台，國民黨立委一早攻堅突破綠委防線，一一將人拉出主席台外，約於11時30分左右暫時清場完畢。

洪孟楷臉書直播一段議場後方的畫面，藍綠立委在議場後方爆發一波拉扯，國民黨立委高喊「院長要開會！」民進黨立委試圖阻擾院長開會，朝野推擠成一團。

韓國瑜在朝野立委推擠下，一度重心不穩、摔倒在地（約6分40秒處），藍委在議場後方大叫「誰把院長推倒了！警察快來保護院長！」最後韓國瑜站起來後，由藍委團團圍住下，終於在11時40分左右登上主席台主持議事，今天的會議才宣告開始。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

韓國瑜遭潑水 立法院下午三讀通過選罷法修正草案

柯建銘批韓國瑜是癱瘓台灣惡人 曝怕流血才攔青鳥衝立院

卓榮泰感佩青鳥立院抗爭 李彥秀：惡質破壞院際和諧

政院：卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序 表示感佩

相關新聞

選罷法三讀 罷免連署需附身分證影本、偽造假冒最高罰百萬

立法院院會今天在朝野立委衝突中三讀修正通過選罷法，未來公職人員罷免條件將比照總統、副總統選舉連署門檻，並以身分證辨認連署...

綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，在立法院外的聚集的民間團體，眼看國民黨團排除民進黨團杯葛準備...

整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容

近期立法院修法過程再度引發社會關注。立法院預計12月20日審查選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正條文三大法案，國民黨團希望在本會期完成三讀，未避免受法案「冷凍期」影響，勢必於20日進行三讀表決，引發民進黨團不滿，19日晚間發動突襲，集結破窗進入議場，引爆藍綠衝突。《聯合新聞網》帶您了解上列3個爭議法案，看看朝野到底在吵什麼？

柯建銘批韓國瑜是癱瘓台灣惡人 曝怕流血才攔青鳥衝立院

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘批評，國民黨、民眾黨跟中國唱和，意圖...

揮飛黃捷也自傷 陳玉珍：嘴唇被林宜瑾踢到腫起來

立法院今早爆發朝野嚴重肢體衝突，多名朝野立委因而受傷。國民黨立委陳玉珍透露其傷勢。

立院朝野衝突…國民黨：賴清德製造仇恨 青鳥淪黨衛軍

立法院會今早發生朝野肢體衝突，「青鳥」同步於立院外集結，一度有快衝進院區之勢。國民黨批評，內有國會暴力，外有鼓動群眾衝國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。