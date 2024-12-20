立院衝突 陳菁徽控鍾佳濱再度襲臀 批「噁男」

立法院今日早上爆發肢體衝突，國民黨立委陳菁徽控，再度遭民進黨立委鍾佳濱撲上，並遭出手抱住身體和襲臀襲腿，批鍾是「噁男」。

今年5月，立法院會審議國會改革法案期間，鍾佳濱在衝突過程，似抱摔陳菁徽，造成她瘀傷。

今日立法院朝野攻防中，陳菁徽控，於衝突休息期間，清理議場內環境時，無預警遭鍾佳濱再度撲上，且遭出手抱住身體與襲臀襲腿。對此，陳菁徽表達嚴正抗議與譴責，性騷噁男的特性就是會一犯再犯，只要有一次就會有後面的無限次。

陳菁徽表示，這次甚至還被鍾佳濱用手多次碰觸雙腿之間與屁股等部位，並試圖抱住大腿。有幸，身邊還有國民黨女性委員見義勇為，及時制止噁男，並齊力把他趕去別的地方。

陳菁徽指出，所有在野黨委員今天原遵循規定，希望好好開會，無奈民進黨委員們利用竊賊方式霸佔並封鎖會議地點，並禁止會議進行，阻撓民主議事運作，自我踐踏了身為民代的責任與職權。

陳菁徽強調，朝野攻防之間，不應利用衝突之間進行暴力性騷擾之噁男行徑，不僅沒有正當性，更嚴重違法侵犯身體自主權，對此表達強烈譴責。

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