快訊

獨／張惠妹大巨蛋彩排完鬆口「想加場」 陳鎮川：太瘋了！

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨：行政院敬佩國會外蠻橫行徑 根本是助長暴力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院濟南路上，聚集大批抗議民眾。記者陳正興／攝影
立法院濟南路上，聚集大批抗議民眾。記者陳正興／攝影

針對民進黨立委場內暴力干擾國會議事，場外煽動群眾衝進立法院國民黨今日表達嚴厲譴責，並強調行政院長卓榮泰竟發聲明，敬佩立法院外群眾破壞公務、意圖侵襲國會的蠻橫行徑，行政院根本是「助長暴力」，卓榮泰成為縱容暴行、製造對立、傷害民主的最大幫凶。

國民黨強調，民進黨立委不顧民主秩序，破壞立法院公務，強行以暴力手段強占立法院議場，已是民主運作的最壞示範；但讓人民意料之外的是，民進黨的黨、政居然聯手「助長暴力」，在立法院之外，民進黨秘書長林右昌及組織部竟然帶頭動員黨公職包圍立法院；行政院長居然發聲明敬佩暴力行為，難道民進黨的黨公職高官要教導台灣的年輕人，只要得不到就暴力相向嗎？

國民黨指出，已經執政的民進黨不改「暴行」本質，只要不如意，就蠻橫以對；若以暴力行徑也無法解決，就煽動民眾一起蠻幹，在立法院外，民進黨立委鍾佳濱帶頭為民眾剪除柵欄；民進黨立委王世堅、王定宇在場外比手勢叫群眾進來；甚至有民進黨立委試圖阻擾警察維持秩序、要引導民眾進入立法院等，種種行徑讓台灣人民瞠目結舌，難道民進黨的黨政聯手，要實現「國會戒嚴」嗎？也令人質疑民進黨不用暴力就不會執政嗎？不用暴力就不會審議案嗎？

國民黨強調，身為執政黨的民進黨帶頭作亂，為了政治利益，以偏頗的資訊意圖升高群眾的仇恨情緒，嚴重傷害台灣的民主制度。兼任民進黨主席的賴清德總統還要繼續躲在總統府，看著民進黨子弟兵傷害台灣民主，賴清德繼續做擁政治利益嗎？請賴清德出來面對，向社會大眾鄭重道歉。

國民黨 排黑條款 立法院 行政院 選罷法

延伸閱讀

卓榮泰感佩青鳥立院抗爭 李彥秀：惡質破壞院際和諧

政院：卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序 表示感佩

立院內外大亂鬥 卓榮泰取消下午公開行程

健保點值保證0.9元遭質疑 石崇良：考量新冠支出並非常態

相關新聞

選罷法三讀 罷免連署需附身分證影本、偽造假冒最高罰百萬

立法院院會今天在朝野立委衝突中三讀修正通過選罷法，未來公職人員罷免條件將比照總統、副總統選舉連署門檻，並以身分證辨認連署...

綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，在立法院外的聚集的民間團體，眼看國民黨團排除民進黨團杯葛準備...

整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容

近期立法院修法過程再度引發社會關注。立法院預計12月20日審查選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正條文三大法案，國民黨團希望在本會期完成三讀，未避免受法案「冷凍期」影響，勢必於20日進行三讀表決，引發民進黨團不滿，19日晚間發動突襲，集結破窗進入議場，引爆藍綠衝突。《聯合新聞網》帶您了解上列3個爭議法案，看看朝野到底在吵什麼？

柯建銘批韓國瑜是癱瘓台灣惡人 曝怕流血才攔青鳥衝立院

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘批評，國民黨、民眾黨跟中國唱和，意圖...

揮飛黃捷也自傷 陳玉珍：嘴唇被林宜瑾踢到腫起來

立法院今早爆發朝野嚴重肢體衝突，多名朝野立委因而受傷。國民黨立委陳玉珍透露其傷勢。

立院朝野衝突…國民黨：賴清德製造仇恨 青鳥淪黨衛軍

立法院會今早發生朝野肢體衝突，「青鳥」同步於立院外集結，一度有快衝進院區之勢。國民黨批評，內有國會暴力，外有鼓動群眾衝國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。