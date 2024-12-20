國民黨：行政院敬佩國會外蠻橫行徑 根本是助長暴力

針對民進黨立委場內暴力干擾國會議事，場外煽動群眾衝進立法院，國民黨今日表達嚴厲譴責，並強調行政院長卓榮泰竟發聲明，敬佩立法院外群眾破壞公務、意圖侵襲國會的蠻橫行徑，行政院根本是「助長暴力」，卓榮泰成為縱容暴行、製造對立、傷害民主的最大幫凶。

國民黨強調，民進黨立委不顧民主秩序，破壞立法院公務，強行以暴力手段強占立法院議場，已是民主運作的最壞示範；但讓人民意料之外的是，民進黨的黨、政居然聯手「助長暴力」，在立法院之外，民進黨秘書長林右昌及組織部竟然帶頭動員黨公職包圍立法院；行政院長居然發聲明敬佩暴力行為，難道民進黨的黨公職高官要教導台灣的年輕人，只要得不到就暴力相向嗎？

國民黨指出，已經執政的民進黨不改「暴行」本質，只要不如意，就蠻橫以對；若以暴力行徑也無法解決，就煽動民眾一起蠻幹，在立法院外，民進黨立委鍾佳濱帶頭為民眾剪除柵欄；民進黨立委王世堅、王定宇在場外比手勢叫群眾進來；甚至有民進黨立委試圖阻擾警察維持秩序、要引導民眾進入立法院等，種種行徑讓台灣人民瞠目結舌，難道民進黨的黨政聯手，要實現「國會戒嚴」嗎？也令人質疑民進黨不用暴力就不會執政嗎？不用暴力就不會審議案嗎？

國民黨強調，身為執政黨的民進黨帶頭作亂，為了政治利益，以偏頗的資訊意圖升高群眾的仇恨情緒，嚴重傷害台灣的民主制度。兼任民進黨主席的賴清德總統還要繼續躲在總統府，看著民進黨子弟兵傷害台灣民主，賴清德繼續做擁政治利益嗎？請賴清德出來面對，向社會大眾鄭重道歉。