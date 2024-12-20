選罷法三讀 罷免連署需附身分證影本、偽造假冒最高罰百萬

立法院院會今天在朝野立委衝突中三讀修正通過選罷法，未來公職人員罷免條件將比照總統、副總統選舉連署門檻，並以身分證辨認連署人身分，透過連署加嚴，避免惡意罷免。同案也訂有罰則，未經同意偽造、假冒提議、連署者等利用他人個資行為，可處5年以下有期徒刑、拘役或處新台幣100萬元以下罰鍰。

該案由國民黨立委發起，提案主張，過去曾出現有心人士冒用他人個資連署案例，認為未來公職人員罷免條件應比照總統、副總統選舉連署門檻，並以身分證辨認連署人身分，避免惡意罷免。

民眾黨立院黨團表態支持提升罷免門檻提案，認為目前罷免在實務上易成為政黨仇恨鬥爭工具，雖然選舉、罷免皆為人民可行使的公民權，但如今選舉困難，罷免卻太容易。

民進黨立院黨團表示，要求連署人附上身分證影本，基本上就是增加罷免難度，恐影響人民行使罷免的權利。綠委蔡易餘表示，不只是因為很多人不一定會隨身攜帶身分證，同時也有侵害隱私之虞，尤其在目前詐騙橫行，要求人民交出身分證影本造成的心理壓力是很大的，恐會直接影響罷免案成立與否。

朝野對該案態度有重大分歧，幾度協商未果，在今天送入院會表決闖關。經過上午朝野立委肢體衝突後，韓國瑜約在中午12時進場，變更議程後，開始處理第一案「選罷法」。

由於議場太過混亂，韓國瑜宣布改採舉手表決，民進黨也在每次表決後，都提出重付表決，經過漫長表決戰後，藍白立委以人數優勢勝出，三讀「選罷法修正案」。