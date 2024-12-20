柯建銘批韓國瑜是癱瘓台灣惡人 曝怕流血才攔青鳥衝立院

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘批評，國民黨、民眾黨跟中國唱和，意圖修法摧毀台灣民主、台灣價值，讓民進黨無法執政，立法院長韓國瑜、國民黨總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌是癱瘓台灣的三大惡人。

柯建銘指出，藍白用廉價方式催毀台灣民主價值，這是最大的威脅，也是非常嚴肅的問題，一旦選罷法、財劃法、憲訴法修法通過後，藍白未來做什麼事情就毫無忌諱，任何毀憲亂政的法案都會合憲，未來3年台灣處於高度不安，摧毀民主，也讓民進黨無法執政。

柯建銘表示，財劃法一旦修法會導致所有社會福利沒辦法做，產生民生問題，藍白接受中共旨意，罪魁禍首就是韓國瑜，可以這樣主持院會嗎？毀憲亂政法案傅崐萁負責執行，黃國昌負責說謊，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌是癱瘓台灣三大惡人。

柯建銘說，國民黨很多委員對於修法內容不了解，只是跟著中共旨意照著做，希望選民都能去質問藍白委員，到底選舉目的是什麼？難道從政是要毀掉台灣嗎？民議是最強的後盾，希望民意能夠起來，才能救台灣。

傳出民進黨團原本規劃放青鳥衝入立法院占領議場，最終臨時喊卡。柯建銘證實，本來就是希望大家可以衝進去占領議場，讓所有議事都不能做，只要撐過一個月，國民黨惡行就不能遂行，後來擔心發生流血事件，不得不阻攔。