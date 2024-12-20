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卓榮泰感佩青鳥立院抗爭 李彥秀：惡質破壞院際和諧

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影

立法院內外今日皆爆推擠衝突，行政院長卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序表示感佩。國民黨立委李彥秀說，民進黨急了，賴清德總統怕了，卓榮泰不演了，公然對立法院長韓國瑜會議主持、立法院政黨間的議事攻防指指點點，是破壞憲政制度、院際和諧的惡質行為。

立法院內衝突的同時，「青鳥」也於院區外集結，一度有衝進院區的態勢。對此，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰對於願意上街捍衛民主程序的民眾表示感佩，除了要求警方保護民眾安全外，也呼籲韓國瑜院長出面擱置政治性高的爭議法案，任何有違反程序的決議，將無法得到人民認同。

針對卓榮泰表態，李彥秀說，民進黨真的急了，賴清德真的怕了，卓榮泰直接不演了，公開鼓勵綠委與民眾「破壞警方拒馬圍欄，煽動群眾鬧事」的非法行為。作為全國七萬警察的大家長，行政院長應該要捍衛警方執法與維護公權力的尊嚴，但是卓榮泰卻公開鼓勵暴力行為，公開鼓勵挑戰公權力，不僅失言，更是嚴重失格。

李彥秀表示，過去民進黨都說公民團體獨立運作，民進黨不參與公民團體活動，但是周三民進黨中央直接發布行動指令，「廣邀黨公職一起參與青鳥活動」，今天卓榮泰就配合演出，充當政治鬥爭的「搖旗手」，叫在寒風細雨中辛苦值勤的員警情何以堪。

李彥秀強調，不論是選罷法、憲訴法、財劃法的修正，都是立法委員的職權，都是國會運作的一部分，卓榮泰公然對韓國瑜院長會議主持，公然對立法院政黨間的議事攻防指指點點，更是破壞憲政制度，破壞院際和諧的惡質行為。

卓榮泰 排黑條款 李彥秀 立法院 選罷法

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