快訊

全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

立院朝野衝突…國民黨：賴清德製造仇恨 青鳥淪黨衛軍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今早發生朝野肢體衝突，「青鳥」同步於立院外集結，一度有快衝進院區之勢。國民黨批評，內有國會暴力，外有鼓動群眾衝國會，賴清德總統製造仇恨，讓青鳥淪為黨衛軍，民進黨的暴力手段已經到了令人髮指的地步。圖／取自中國國民黨臉書
立法院會今早發生朝野肢體衝突，「青鳥」同步於立院外集結，一度有快衝進院區之勢。國民黨批評，內有國會暴力，外有鼓動群眾衝國會，賴清德總統製造仇恨，讓青鳥淪為黨衛軍，民進黨的暴力手段已經到了令人髮指的地步。圖／取自中國國民黨臉書

立法院會今早發生朝野肢體衝突，「青鳥」同步於立院外集結，一度有快衝進院區之勢。國民黨批評，內有國會暴力，外有鼓動群眾衝國會，賴清德總統製造仇恨，讓青鳥淪為黨衛軍，民進黨的暴力手段已經到了令人髮指的地步。

國民黨表示，國會內，民進黨立委繼違法破壞議場，無視議會排隊規則之後，持續在議場攻擊國民黨立委，甚至導致多位國民黨立委受傷。

國民黨指出，國會外，民進黨秘書長林右昌及組織部帶頭動員黨公職包圍立法院，身為執政黨卻帶頭升高仇恨情緒，導致議場外群眾試圖以暴力手段攻進議場，對台灣的民主制度造成嚴重破壞。

國民黨提到，民進黨公然煽動民意製造仇恨情緒之餘，民進黨立委鍾佳濱甚至不惜帶頭為民眾剪除柵欄，裡應外合讓民進黨實現國會戒嚴的行徑已經昭然若揭，過程中更導致大量群眾阻擋救護車進出，對急需救助的病患視若無睹。

國民黨質疑，這種毫無人性的行為，難道就是民進黨所謂的「民主精神」？難道賴清德的「理性與程序正義」就是以暴力為核心的民進黨指導原則？

國民黨批評，國會內暴力阻撓程序，國會外大搞對立挑釁，民進黨的所作所為讓台灣民主倒退，更讓社會付出了沉重的代價。台灣人民絕不接受暴力政治的荼毒，也不會容忍任何執政黨以破壞秩序來維護自身利益。

國民黨呼籲，賴清德指揮下的民進黨，若還有一絲羞恥心，放棄國會戒嚴，實行專制的幻象，就應該停止製造仇恨、還原程序正義。

國民黨 排黑條款 民進黨 立法院 賴清德 選罷法 青鳥行動

延伸閱讀

批綠委暴力搞國會戒嚴 黃國昌質疑：賴清德下令？

2024中國10大新聞 520後中共對台軍演登榜首

立院暴力衝突 朱立倫譴責賴清德：台灣不能走回頭路

黃國昌批執政黨癱瘓國會 破壞民主憲政

相關新聞

綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，在立法院外的聚集的民間團體，眼看國民黨團排除民進黨團杯葛準備...

整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容

近期立法院修法過程再度引發社會關注。立法院預計12月20日審查選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正條文三大法案，國民黨團希望在本會期完成三讀，未避免受法案「冷凍期」影響，勢必於20日進行三讀表決，引發民進黨團不滿，19日晚間發動突襲，集結破窗進入議場，引爆藍綠衝突。《聯合新聞網》帶您了解上列3個爭議法案，看看朝野到底在吵什麼？

立院外青鳥拆鐵馬護欄與警爆肢體衝突 沈伯洋喊：我們必須衝過去

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，民進黨團昨天晚間突襲，破窗闖入佔領議場，但約在今...

韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

立法院會今天預計排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，綠營昨晚攻占立法院，今早國民黨立委清空主席台，立法院長韓國瑜約於11...

政院：卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序 表示感佩

立法院內外今天爆發激烈衝突，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰對於願意上街捍衛民主程序的民眾表示感佩，除了要求警方保護民...

現場逾5千人聚集…青鳥欲衝進立院爆推擠 警方封閉1出入口

立法院會今天預定審議選罷法等修正草案，公民團體在立法院外發起活動並訴求退回法案，一度欲衝入立院，與警推擠後僵持，警方已封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。