整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容

近期立法院修法過程再度引發社會關注。立法院預計12月20日審查選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正條文三大法案，國民黨團希望在本會期完成三讀，未避免受法案「冷凍期」影響，勢必於20日進行三讀表決，引發民進黨團不滿，19日晚間發動突襲，集結破窗進入議場，引爆藍綠衝突。《聯合新聞網》帶您了解上列3個爭議法案，看看朝野到底在吵什麼？

公職人員選舉罷免法爭議

公民團體發起基隆市長謝國樑罷免案，結果遭通過罷免，但讓藍營對「罷免法」門檻有疑慮並擬修法反制。國民黨立委許宇甄、徐欣瑩、蘇清泉等39人，認為現行罷免法制度有「雙低」缺失，易造成政治動盪，提出「公職人員選舉罷免法修正草案」，針對第75條及第90條修正，重點內容如下：

．公職人員就職未滿1年者「不得為罷免之提議與連署」

．罷免同意票數須高於當選票數（選票加一）

．民眾連署罷免需附上身分證影本（連署加嚴）

．投票日前禁止公布選舉民調時間從前10日縮短為前3日

各黨立場

國民黨：讓罷免成為嚴肅的程序，而非輕率的行為，確保公職有穩定的全期、專注於施政。

民眾黨：支持罷免連署加嚴程序，不支持更動罷免門檻。

民進黨：罷免票大於當選票「門檻太高」，削弱民眾監督與罷免不適任公職人員的權利。

財政收支劃分法爭議

財劃法已25年未修正，地方行政區域畫分已精省時期的「2院轄市、22縣市」，變為6個直轄市、13個縣，以及3個省轄市，法條無法跟上區域變動。部分地方政府認為在現行制度下，財源多集中中央，限制了地方財政自主權。

目前送出的修正案為國民黨黨工團版本，建議將中央分配給地方的稅收比例從25%提高至40%（最多釋出6612億元），以增加地方政府的財源，中央可用於發展相關的財源僅剩1157億元。民眾黨提出折衷版，中央多撥補2700億給地方政府，民進黨則未提案。

各黨立場

國民黨：認為財劃法一定要修，但最終不一定要是國民黨版本，可再討論。

民眾黨：不影響中央情況下，把錢下放給地方。

民進黨：藍白從中央國庫挖走6612億元，將影響全國性、跨域型交通計畫、縣市整合問題，也衝擊國防、社福、社宅等重要預算。

憲法訴訟法爭議

國民黨立委翁曉玲等23人提案，主張將「現有總額」修正為「法定總額15人」，並將憲法法庭決議與暫時處分裁定門檻，由目前大法官「現有總額過半同意」，調高至「現有總額三分之二以上」同意。未來憲法法庭裁判至少要有10位以上大法官參與，且須10位大法官同意，才能做成裁判。

各黨立場

國民黨：健全憲法法庭審議制度，讓憲法法庭每一項判決都能有較多的大法官參與審議並作成決議，而不是僅由少數幾位、不到一半人數的大法官，就可以作出專斷、爆衝的憲法法庭判決。

民眾黨：明定參與憲法判決的大法官最低人數爲10人，宣告違憲的大法官最低人數為9人，總統應於有缺額時二個月內補足提名。

民進黨：恐怕會癱瘓憲法法庭，讓司法機關完全無法運作。