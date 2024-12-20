批綠委暴力搞國會戒嚴 黃國昌質疑：賴清德下令？

立法院會今天將處理選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，民進黨立委昨天率先破窗進入議場。民進黨團總召黃國昌今天質疑身兼民進黨主席的賴清德總統，「是不是你下令執政黨立委，暴力搞戒嚴癱瘓國會，企圖癱瘓立法院對行政權的監督制衡的功能，此舉已經跨越憲政民主的紅線。」

黃國昌指出，執政黨竟然在國會搞戒嚴，台灣民主走了這麼久，竟然發生執政黨暴力攻擊國會，封鎖國會搞戒嚴非常遺憾，民眾黨團嚴正要求賴清德總統說清楚，「是不是你下令執政黨立委，暴力搞戒嚴癱瘓國會，要企圖癱瘓立法院對行政權的監督制衡的功能。

黃國昌質疑一個號稱民主進步的執政黨，竟是以行政資源癱瘓立法對行政的制衡功能。黃國昌要求，「賴清德總統停止癱瘓台灣民主憲政」，並敬告賴清德總統：「你已經跨越憲政民主的紅線」，不要再用「幫人民守護民權」這種經不起檢驗的話術，掩飾搞戒嚴的事實。

對今日原定要表決的法案，黃國昌表示，這些法案幾乎都獲得民意高度支持，根據民眾黨曾在11月17至19日委託精確民調公司進行財劃法修法的民意調查，同意修法將中央掌握的財政適度分配給地方者，比例高達76.8%，認為不需要修正的只有15.2%。

公益揭弊者保護法修法部分，黃國昌批評民進黨早已向大財團靠攏、下跪，因為大財團大金控非常香，民進黨得罪不起，所以不斷主張此法只限適用在公部門、刻意阻擋；民眾黨團則認為公私部門都要兼顧。如果擔心影響中小企業，民眾黨已經多次公開表態，可以從善如流先予排除。

憲訴法部分，民眾黨於12月17至18日，進行最新民意調查，訪問對象是全國22縣市，年滿20歲之民眾，有效樣本1075份，（市話：754份；手機：321份），抽樣誤差：在95%信心水準下，在正負2.99%之間，同樣委託精確市場研究有限公司進行調查。

針對憲法法庭現行設有15名大法官，請問是否贊成有最低人數，至少有10名大法官才能開庭，表達贊成的比例有68%，表示不贊成者不到兩成。另外不分年齡層、都有五成以上表示支持，而這一題是連民進黨支持者都不挺。

黃國昌表示，全民對目前這群綠色大法官失望透底，對大法官的擴權發出怒吼。黃國昌強調，朝野惡鬥導致國會空轉，已經讓人民非常厭煩，黃國昌疾呼，「我們要開會、我們要工作、國會別戒嚴」。