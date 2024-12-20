時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?

立法院會今天預計排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，綠營昨晚開始破窗攻占立法院，今早國民黨立委清空主席台，藍綠立委互相拉扯，比中指、壓頭、潑水都上陣，立法院從昨天晚上到現在發生了什麼事情?請看事件發生時間始末。

12-19 22:16 綠委砸破窗戶夜闖議場

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委昨天晚間破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台，國民黨立委則仍堅守在議場正門。⋯more

立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍（左三）、王鴻薇（左四）等聞訊趕來，遭到民進黨立委蔡易餘（左二）、邱議瑩（左一）等人阻擋。記者潘俊宏／攝影

立法院議場被民進黨卡住出入口，立委王定宇守住門口。記者陳正興／攝影

12-20 07:28 綠委關門上鎖加封三秒膠 藍委努力破門

今天一早7時5分議場開放，藍綠立委在正門一陣推擠後，國民黨立委進入議場隨即發現，議場一、二樓所有出入口都被上鎖，鎖頭被上三秒膠，連議場二樓窗戶都被破窗。⋯more

議場出入口鎖頭被民進黨立委用三秒膠封住。記者蔡晉宇／攝影

立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨委員昨晚搶先破窗占領議場，並將所有門反鎖，鎖口塗上矽利康，國民黨立委徐巧芯嘗試開鎖。記者葉信菉／攝影

08:01 徐巧芯對綠委比中指嗆垃圾黨

國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆口角，她怒對李「比中指」。⋯more

立法院會今日將就三大法案選罷法、憲訴法、財劃法等攻防，民進黨立委昨晚破窗進入議場，引發藍綠衝突。今早國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆口角，她怒對李「比中指」。圖／記者屈彥辰翻攝

09:16 國民黨攻堅進入議場

國民黨上午9時3分開始攻堅，僅花了13分鐘就從茶水間側門突破封鎖，從側門進到議場內，但主席台仍由民進黨立委控制，此時藍綠立委仍在僵持中。。

國民黨立委上午9時3分開始攻堅，僅用了13分鐘就突破民進黨立委花了整晚時間築起的防禦工事。記者葉信菉/攝影

09:55 藍綠博鬥 葉元之被女綠委壓制在桌上

藍委成功突破進入議場後，現場也爆發多起衝突，綠委賴惠員與藍委葉元之發生扭打，葉稱要休息一下，但仍被賴壓制在桌上。藍綠立委也互相潑水。藍委陳玉珍一人則是站在二樓記者席區，不斷高喊「看到了沒有，在這殿堂只有民進黨可以講話」、「台灣加油，看看民進黨示範暴力」。⋯more

國民黨立委突破民進黨立委在議場的防線後，雙方在主席台發生扭打，國民黨立委葉元之被民進黨立委賴惠員壓制在主席台上。記者葉信菉/攝影

立法院長韓國瑜在國民黨立委保護下進議場開會。記者葉信菉／攝影 唐筱恬

國民黨立委徐巧芯與民進黨立委王美惠相互扭打。記者葉信菉/攝影

10:42 陳玉珍強勢清場 一掌揮出黃捷秒飛走

民進黨立委持續死守主席台，未讓國民黨得手；過程中，藍委陳玉珍一度強勢清場，將民進黨立委黃捷拖出主席台前方，一掌揮出後黃捷向後彈飛，現場尖叫聲四起。⋯more

國民黨立委突破民進黨立委在議場的防線後，雙方在主席台發生扭打。記者葉信菉/攝影

11:28 陳玉珍戴頭盔把女綠委「搬走」

陳玉珍戴起頭盔衝鋒陷陣「清理戰場」，將民進黨女立委一個個從主席台移開。於10點半左右，國民黨立委成功從綠委手中奪回主席台，高喊「我們要開會」。⋯more

陳玉珍也戴起頭盔衝鋒陷陣「清理戰場」，將民進黨女立委一個個從主席台移開。記者葉信菉／攝影

12:07 韓國瑜站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

立法院長韓國瑜約於11時50分在國民黨立委護送下站上主席台，宣布採舉手表決。⋯more

立法院長韓國瑜在國民黨立委保護下進議場開會。記者葉信菉／攝影 唐筱恬

12:10 綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

在立法院外的聚集的民間團體，眼看國民黨團排除民進黨團杯葛準備開會，突然衝向警方推擠，意圖衝進立法院，高喊「停止開會、讓我們進去」，有民進黨立委幫忙移除柵欄，揮手示意民眾向前衝。⋯more

立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影