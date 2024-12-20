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國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

立院外青鳥拆鐵馬護欄與警爆肢體衝突 沈伯洋喊：我們必須衝過去

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
國民黨成功奪回主席台，場外的青鳥突然耐不住情緒，直接推倒最外層的鐵馬護欄，企圖衝入立法院，現場非常混亂，數度跟警察爆發肢體衝突。圖／擷取自經濟民主連合直播
國民黨成功奪回主席台，場外的青鳥突然耐不住情緒，直接推倒最外層的鐵馬護欄，企圖衝入立法院，現場非常混亂，數度跟警察爆發肢體衝突。圖／擷取自經濟民主連合直播

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，民進黨團昨天晚間突襲，破窗闖入佔領議場，但約在今天早上10點38分，國民黨立委成功從綠委手中奪回主席台。

今天立法院外有經濟民主連合等公民團體舉辦的「冬季青鳥在台北」抗議行動，主辦單位在早上11點多宣稱，現場已聚集逾2000人一同守護憲法法庭，觀看議事直播。

由於國民黨立委奪回主席台，加上立法院長韓國瑜已經站上主席台，場外的青鳥突然耐不住情緒，直接推倒最外層的鐵馬護欄，企圖衝入立法院，現場非常混亂，數度跟警察爆發肢體衝突。

只是現場員警眾多，且仍有其他青鳥呼籲冷靜、阻止，並沒有得逞衝入，惟現場主持人仍不斷高喊「停止開會」、「退回惡法！」

在爆發衝突後，立委沈伯洋走出場外，跟場外青鳥喊話說，「韓國瑜準備要回議場硬幹，我們必須要衝過去，要不然等他上主席台惡法全部通過」，「我們現在真的需要停止開會，我們現在一定要阻止開會，我們需要大家的力量」，贏得眾人歡呼。

國民黨成功奪回主席台，場外的青鳥突然耐不住情緒，直接推倒最外層的鐵馬護欄，企圖衝入立法院，現場非常混亂，數度跟警察爆發肢體衝突。圖／擷取自經濟民主連合直播
國民黨成功奪回主席台，場外的青鳥突然耐不住情緒，直接推倒最外層的鐵馬護欄，企圖衝入立法院，現場非常混亂，數度跟警察爆發肢體衝突。圖／擷取自經濟民主連合直播
立委沈伯洋走出場外喊話說，「韓國瑜準備要回議場硬幹，我們必須要衝過去，要不然等他上主席台惡法全部通過」，贏得眾人歡呼。圖／擷取自經濟民主連合直播
立委沈伯洋走出場外喊話說，「韓國瑜準備要回議場硬幹，我們必須要衝過去，要不然等他上主席台惡法全部通過」，贏得眾人歡呼。圖／擷取自經濟民主連合直播

排黑條款 民進黨 沈伯洋 立法院 選罷法 青鳥行動

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