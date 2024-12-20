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政院：卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序 表示感佩

聯合報／ 記者李人岳／屏東即時報導
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影

立法院內外今天爆發激烈衝突，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰對於願意上街捍衛民主程序的民眾表示感佩，除了要求警方保護民眾安全外，也呼籲立法院長韓國瑜出面擱置政治性高的爭議法案，任何有違反程序的決議，將無法得到人民認同。

李慧芝表示，有關民眾今天在寒冬當中自發性聚集在立法院前對國家民主發展表達憂心一事，卓榮泰院長強調，對於願意上街捍衛民主程序及國家前途的民眾表示感佩。

李慧芝表示，卓榮泰認為警察是人民的保母，最重要的工作是在保護人民，因此已經請內政部警政署即時掌握立法院周圍的狀況，對於所有參與集會表達訴求的民眾，強力要求警察同仁都要盡最大的努力保護他們的安全。

李慧芝重申，卓院長一直希望行政、立法兩院的互動要良好，在就任後已多次向立法院韓國瑜院長提到福國利民的法案要先行，沒有共識要從長計議，而目前這些爭議性的法案，讓國會陷入衝突，讓國人焦慮，也希望立法院韓國瑜院長能出面，暫時擱置政治性高，且有爭議、無共識的法案，如果有任何違反程序的決議，將無法得到人民的認同。

卓榮泰 排黑條款 立法院 選罷法

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