批綠委協助破壞警方拒馬…陳智菡：暴力民進黨跨越紅線 不配當家

立法院上演朝野大戰，民進黨立委從昨晚打破玻璃、爬窗戶進入議場占領主席台，今上午青鳥在立法院外與警方起衝突，甚至民進黨立委邱議瑩等人也帶頭往前衝。對此民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，「民進黨暴力黨，跨越民主法治紅線，不配當家！」

陳智菡表示，邱議瑩等人協助破壞警方拒馬圍欄，煽動群眾鬧事，還高喊「國民黨下台」，「請問到底現在誰當家？」她更直指民進黨是「暴力黨」，跨越民主法治紅線，不配當家！