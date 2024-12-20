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國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

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立院《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看

批綠委協助破壞警方拒馬…陳智菡：暴力民進黨跨越紅線 不配當家

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影

立法院上演朝野大戰，民進黨立委從昨晚打破玻璃、爬窗戶進入議場占領主席台，今上午青鳥在立法院外與警方起衝突，甚至民進黨立委邱議瑩等人也帶頭往前衝。對此民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，「民進黨暴力黨，跨越民主法治紅線，不配當家！」

陳智菡表示，邱議瑩等人協助破壞警方拒馬圍欄，煽動群眾鬧事，還高喊「國民黨下台」，「請問到底現在誰當家？」她更直指民進黨是「暴力黨」，跨越民主法治紅線，不配當家！

立法院場外一早聚集抗議民眾，稍早因為立法院長韓國瑜已上主席台，群眾按耐不住情緒，推倒最外層拒馬，企圖衝進立法院，與警力推擠，高喊口號「停止開會」、「退回惡法」。

立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影
立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨委員昨晚搶先破窗占領議場，並將所有門反鎖，國民黨立委嘗試突破後兩方爆發衝突。記者葉信菉／攝影
立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨委員昨晚搶先破窗占領議場，並將所有門反鎖，國民黨立委嘗試突破後兩方爆發衝突。記者葉信菉／攝影

排黑條款 民進黨 立法院 選罷法 陳智菡 青鳥行動

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