快訊

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

立院《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看

綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，在立法院外的聚集的民間團體，眼看國民黨團排除民進黨團杯葛準備開會，突然衝向警方推擠，意圖衝進立法院，高喊「停止開會、讓我們進去」，有民進黨立委幫忙移除柵欄，揮手示意民眾向前衝。

立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台。國民黨立委今天上午集結，突破封鎖進入議場後，成功搶回主席台，並護送立法院長韓國瑜上主席台宣布開會。

「停止開會、退回惡法！」今天一早有數千名民眾聚集在立法院外的濟南路，上午約11時，不少民眾按捺不住情緒，試圖從濟南路康園餐旁側門衝進立法院，警力瞬間集結阻擋在門外，爆發激烈衝突。

民進黨團總召柯建銘、立委王世堅、邱議瑩、蔡易餘、王定宇、鍾佳濱等人11時從立院康園餐廳車道走出與民眾示意，群眾往前聚集靠近，由於現場有民眾昏倒受傷，綠委連忙協助開道，讓受傷民眾能夠上救護車送醫。

「委員加油，放我們進去！」面對民眾的訴求，王定宇也透過麥克風表示，立法院內部有很多人受傷，需要支援，大家一起進來加油。目前在警力人數優勢下，民眾尚被擋在門外，無法進入立法院內。

憲法訴訟法 排黑條款 民進黨 立法院 財劃法 選罷法 青鳥行動

延伸閱讀

海鯤艦預算不凍結 委員會主決議要求展開海試始可動支

傳不雅影片給神祕女子？ 王定宇駁斥：說一次就告一件

王定宇桃色風波未完？葛斯齊嗆一周後算帳「再丟就非簡單對話截圖」

遭葛斯齊爆料…網問「我想要妳」什麼意思？ 釣出王定宇親解

相關新聞

綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，在立法院外的聚集的民間團體，眼看國民黨團排除民進黨團杯葛準備...

立院外青鳥拆鐵馬護欄與警爆肢體衝突 沈伯洋喊：我們必須衝過去

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，民進黨團昨天晚間突襲，破窗闖入佔領議場，但約在今...

韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

立法院會今天預計排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，綠營昨晚攻占立法院，今早國民黨立委清空主席台，立法院長韓國瑜約於11...

政院：卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序 表示感佩

立法院內外今天爆發激烈衝突，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰對於願意上街捍衛民主程序的民眾表示感佩，除了要求警方保護民...

立院場外民眾集結 卓揆：要求警察保護人民安全

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，在立法院外有經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動...

批綠委協助破壞警方拒馬…陳智菡：暴力民進黨跨越紅線 不配當家

立法院上演朝野大戰，民進黨立委從昨晚打破玻璃、爬窗戶進入議場占領主席台，今上午青鳥在立法院外與警方起衝突，甚至民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。