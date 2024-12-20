綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突
立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，在立法院外的聚集的民間團體，眼看國民黨團排除民進黨團杯葛準備開會，突然衝向警方推擠，意圖衝進立法院，高喊「停止開會、讓我們進去」，有民進黨立委幫忙移除柵欄，揮手示意民眾向前衝。
立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台。國民黨立委今天上午集結，突破封鎖進入議場後，成功搶回主席台，並護送立法院長韓國瑜上主席台宣布開會。
「停止開會、退回惡法！」今天一早有數千名民眾聚集在立法院外的濟南路，上午約11時，不少民眾按捺不住情緒，試圖從濟南路康園餐旁側門衝進立法院，警力瞬間集結阻擋在門外，爆發激烈衝突。
民進黨團總召柯建銘、立委王世堅、邱議瑩、蔡易餘、王定宇、鍾佳濱等人11時從立院康園餐廳車道走出與民眾示意，群眾往前聚集靠近，由於現場有民眾昏倒受傷，綠委連忙協助開道，讓受傷民眾能夠上救護車送醫。
「委員加油，放我們進去！」面對民眾的訴求，王定宇也透過麥克風表示，立法院內部有很多人受傷，需要支援，大家一起進來加油。目前在警力人數優勢下，民眾尚被擋在門外，無法進入立法院內。
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