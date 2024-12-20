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立院場外民眾集結 卓揆：要求警察保護人民安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。記者陳正興／攝影

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，在立法院外有經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰強調，對於願意上街捍衛民主程序及國家前途的民眾表示感佩。

李慧芝表示，卓榮泰認為警察是人民的保母，最重要的工作是在保護人民，因此卓院長已經請內政部警政署即時掌握立法院周圍的狀況，對於所有參與集會表達訴求的民眾，強力要求警察同仁都要盡最大的努力保護他們的安全。

李慧芝重申，卓榮泰一直希望行政、立法兩院的互動要良好，在就任後已多次向立法院韓國瑜院長提到福國利民的法案要先行，沒有共識要從長計議，而目前這些爭議性的法案，讓國會陷入衝突，讓國人焦慮，也希望立法院長韓國瑜能出面，暫時擱置政治性高，且有爭議、無共識的法案，如果有任何違反程序的決議，將無法得到人民的認同。

排黑條款 選罷法

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