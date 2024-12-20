聽新聞
0:00 / 0:00
立院內外大亂鬥 卓榮泰取消下午公開行程
立法院今排案審查「選罷法」等法案，朝野立委從昨晚開始就爆發多波激烈衝突，民進黨立委今天更在場外集結群眾試圖衝入院區，場內場外亂成一團。在行政院方面，閣揆卓榮泰原訂今天下午出席「第二屆社區營造獎頒獎典禮」的行程，行政院也在稍早前通知取消。
立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，國民黨立院黨團力拚「選罷法」列為首要闖關目標。但民進黨立院黨團昨日晚間突襲，破窗闖入立法院議場占據主席台。國民黨立委上午9時許開始突破綠營的封鎖，過程中又發生好幾波衝突。
行政院稍早前通知媒體，卓榮泰原訂今天下午2點半出席「第二屆社區營造獎頒獎典禮」的行程取消，不過行政院方面並未進一步說明取消的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言