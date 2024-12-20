快訊

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

立院《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

立院內外大亂鬥 卓榮泰取消下午公開行程

聯合報／ 記者李人岳／屏東即時報導
立法院朝野立委及場外群眾爆發嚴重衝突，行政院宣布閣揆卓榮泰原訂出席「第二屆社區營造獎頒獎典禮」行程取消。記者黃仲裕／攝影
立法院朝野立委及場外群眾爆發嚴重衝突，行政院宣布閣揆卓榮泰原訂出席「第二屆社區營造獎頒獎典禮」行程取消。記者黃仲裕／攝影

立法院今排案審查「選罷法」等法案，朝野立委從昨晚開始就爆發多波激烈衝突，民進黨立委今天更在場外集結群眾試圖衝入院區，場內場外亂成一團。在行政院方面，閣揆卓榮泰原訂今天下午出席「第二屆社區營造獎頒獎典禮」的行程，行政院也在稍早前通知取消。

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，國民黨立院黨團力拚「選罷法」列為首要闖關目標。但民進黨立院黨團昨日晚間突襲，破窗闖入立法院議場占據主席台。國民黨立委上午9時許開始突破綠營的封鎖，過程中又發生好幾波衝突。

行政院稍早前通知媒體，卓榮泰原訂今天下午2點半出席「第二屆社區營造獎頒獎典禮」的行程取消，不過行政院方面並未進一步說明取消的原因。

卓榮泰 排黑條款 立法院 選罷法

延伸閱讀

健保點值保證0.9元遭質疑 石崇良：考量新冠支出並非常態

立院衝突 高金素梅：民進黨恨不得學德國納粹燒國會

雲嘉南盼續辦班班有鮮乳 政院人士：意見落差難執行

卓榮泰：深化原住民族權益保障 實現公平正義

相關新聞

綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

立法院會今天排審選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法等修正案，在立法院外的聚集的民間團體，眼看國民黨團排除民進黨團杯葛準備...

立院外青鳥拆鐵馬護欄與警爆肢體衝突 沈伯洋喊：我們必須衝過去

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，民進黨團昨天晚間突襲，破窗闖入佔領議場，但約在今...

韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

立法院會今天預計排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，綠營昨晚攻占立法院，今早國民黨立委清空主席台，立法院長韓國瑜約於11...

政院：卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序 表示感佩

立法院內外今天爆發激烈衝突，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰對於願意上街捍衛民主程序的民眾表示感佩，除了要求警方保護民...

立院場外民眾集結 卓揆：要求警察保護人民安全

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，在立法院外有經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動...

批綠委協助破壞警方拒馬…陳智菡：暴力民進黨跨越紅線 不配當家

立法院上演朝野大戰，民進黨立委從昨晚打破玻璃、爬窗戶進入議場占領主席台，今上午青鳥在立法院外與警方起衝突，甚至民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。