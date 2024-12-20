立院內外大亂鬥 卓榮泰取消下午公開行程

立法院今排案審查「選罷法」等法案，朝野立委從昨晚開始就爆發多波激烈衝突，民進黨立委今天更在場外集結群眾試圖衝入院區，場內場外亂成一團。在行政院方面，閣揆卓榮泰原訂今天下午出席「第二屆社區營造獎頒獎典禮」的行程，行政院也在稍早前通知取消。

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，國民黨立院黨團力拚「選罷法」列為首要闖關目標。但民進黨立院黨團昨日晚間突襲，破窗闖入立法院議場占據主席台。國民黨立委上午9時許開始突破綠營的封鎖，過程中又發生好幾波衝突。

行政院稍早前通知媒體，卓榮泰原訂今天下午2點半出席「第二屆社區營造獎頒獎典禮」的行程取消，不過行政院方面並未進一步說明取消的原因。