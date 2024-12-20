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青鳥在台北持續聚集立法院旁 訴求退回3爭議法案

中央社／ 台北20日電
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
立院外民眾試圖突破防線進入立法院。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

立法院會今天預定審議選罷法等修正草案，立法院外有經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，上午在濟南路1段集結，要求退回3爭議法案，並提出5項訴求。

立法院程序委員會17日表決通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院會議程草案，報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，及攸關全國稅收分配的財劃法修正草案等，列為討論事項前4案。

多名民進黨立委昨晚破壞議場窗戶進議場集結，占據主席台，力阻法案通過。今天上午9時許，國民黨立委兵分3路，突破封鎖進入議場，與民進黨立委發生衝突。

立法院外則有經濟民主連合、台灣公民陣線等公民團體動員的「冬季青鳥在台北」活動，號召青鳥公民運動夥伴上午持續在立法院外的濟南路1段集結。

經濟民主連合等公民團體以新聞資料發聲明指出，集結活動提5項訴求，包含「回復國會合議制民主秩序、退回選罷法及憲法訴訟法與財政收支劃分法的3大惡法、國民黨總召傅崐萁下台、藍白莫作傅隨跟班、賴總統出面協調」，並譴責傅崐萁及其集團讓台灣民主倒退。

經濟民主連合智庫召集人賴中強說，今天最可能三讀闖關通過的是刁難罷免連署附身分證的選罷法。如闖關三讀，公民團體將請求民進黨立法院黨團立刻提出憲法訴訟。

他表示，因這樣規定不僅侵害國民的個資安全與資訊自主權，更不當限制人民受憲法保障的罷免權，無法通過憲法第23條比例原則的檢驗，並建議立法院民進黨黨團應同時提出暫時處分聲請。

賴中強說，台灣公民陣線將籌組律師團，協助各地罷免團體在憲法訴訟中提出法庭之友的意見書。

經濟民主連合等公民團體昨晚已發起「冬季青鳥在台北，討伐傅崐萁大遊行」活動，號召民眾繞行立法院1圈後，並在濟南路輪流短講。雖昨晚低溫伴隨細雨，主辦單位在晚間8時28分宣布，參與遊行人數超過1萬人。

憲法訴訟法 排黑條款 立法院 選罷法 青鳥行動

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