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立院暴力衝突 朱立倫譴責賴清德：台灣不能走回頭路
今早立法院發生嚴重肢體衝突，國民黨主席朱立倫今日出席「113年新住民回娘家大團圓」活動，受訪譴責賴清德總統，台灣不能再走回打破人頭，絕不容許讓台灣再走回頭路。
今早立法院發生朝野嚴重肢體衝突，而在昨晚民進黨立委破窗進入議場，讓國民黨、民眾黨皆感不滿。朱立倫對此說，台灣已經民主化幾十年，已經建立議事規則，民進黨竟然當家鬧事到破壞議場，闖入議場，用三秒膠鎖門，霸占主席台，每件作為都是讓民主進入黑暗期倒退，相信台灣民眾不容許用暴力手段讓民主倒退。
朱立倫強調，他要再次嚴正譴責，國民黨一定站在民意這一方，讓立法院成為數人頭的地方，而不是像民進黨用暴力打破人頭。台灣不能再走回打破人頭，賴清德如果要走暴力路線，會讓台灣惡性循環，絕不容許。
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