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民進黨：藍若強行通過選罷法憲訴法修法 重傷民主體制

中央社／ 台北20日電
立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，爆發朝野肢體衝突。記者葉信菉/攝影
立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，爆發朝野肢體衝突。記者葉信菉/攝影

立法院會今天排定處理選罷法、憲法訴訟法等修正草案，民進黨透過聲明表示，一旦國民黨於立法院會強行暴力通過選罷法、憲法訴訟法修法，台灣民主自我制衡、自我修復的機制將蕩然無存，也將對台灣公民社會與民主體制造成重大且不可逆的傷害。

立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委昨晚破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台。

民進黨昨天深夜發布新聞稿表示，必須阻擋中國國民黨在立法院會，透過封殺民主討論、多數暴力的方式強行通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」等，將對台灣憲政體制與人民基本權利造成重大損害的法案。

民進黨指出，民主政治的核心在於權力的監督與制衡，沉痛地看到自本屆國會就任以來，國民黨與民眾黨挾多數主導優勢，無視民進黨「民生優先」的訴求，屢屢將無限制擴張自身政黨與立委權力做為政治上最高的目標，無視民意、無視法治，肆意破壞台灣人民經過數十年民主運動，流血流汗所建立、爭取的憲政體制以及公民權利。

民進黨提到，在上個會期，國民黨於立法院以「沒有討論、沒有民主」的手段，無視人民強烈反對，強行通過要使立法院成為一權獨大的國會擴權法案，經憲法法庭宣告違憲後，這個會期竟變本加厲，再度以「1分鐘」霸凌委員會審查，以及史無前例封鎖立法院的手段，排除他黨委員開會，遂行「一黨修法」的違法會議。

民進黨強調，國民黨反民主的行徑，已逾越議事攻防底線，構成對台灣民主制度之明顯重大危害。面對脫序暴走的國會，透過人民行使直接民權的罷免制度，以及憲法法庭的違憲審查，是阻止國民黨毀憲、極權的最後制衡機制。

「我們必須守護民主！」民進黨表示，對於國民黨反民主的惡行，民進黨予以最強烈譴責。也呼籲台灣公民社會，一同關注立法院失衡暴衝的現況，一起支持民進黨立院黨團的行動，相信理性公民的力量終將戰勝恣意毀憲亂政的無良政客。

排黑條款 民進黨 立法院 選罷法

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