立院《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看

立法院會今日將就三大法案《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》等攻防，一早藍綠就展開激烈衝突。對此，《聯合新聞網》將選罷法目前在吵什麼、藍綠各有何主張、青鳥集結訴求等一一整理如下。

為何要修《選罷法》？

11月20日排審的選罷法修正草案，由國民黨立委39人提出。藍委認為，現行罷免制度有「雙低」的缺失：成案條件低、通過門檻低。

根據草案所述，藍委認為現行公職，人員罷免案之連署成立僅需原選舉人總數的百分之十，易造成罷免浮濫，虛耗社會資源，且形成「少數民意否決多數民意」之不合理現象，修改選舉罷免法第七十五條及第九十條：

第七十五條原條文：公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得罷免。 第七十五條修改後條文：公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，「不得為罷免之提議與連署」。 第九十條原條文：投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數超過被罷免人當選得票數並達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。 第九十條修改後條文：罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

因此，若法案表決通過，未來民選公職人員若就職不到1年，中選會將無法受理罷免提議，且票數須至少超過被罷免人當選時之得票數1票，罷免結果才算成立。

藍綠白修法立場都不同

國民黨修改重點有二，第一、增加連署難度，罷免連署需附身分證影本。二、提高罷免門檻，也就是罷免的同意票數必須要高於被罷免人「當選得票數」。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，國民黨立委16日鎖門不讓民進黨立委進入會議室，1分鐘迅速通過選罷法修法，黨團立即行文指內政委員會未完備公開舉行會議的相關規定，違反《立法院職權行使法》、《立法院組織法》、《議事規則》等，會議違法且無效，議事錄應不予確認，選罷法修正草案應退回重審。民進黨認為，若修法「罷免票要大於當選票數」，罷免難度相當高，形同閹割罷免權，不贊成修法。

而民眾黨則是在臉書發文，表達對民進黨霸佔內政委員會主席台的不滿，民眾黨呼籲呼籲民進黨尊重國會，不要讓官員隨便亂搞，立委也沒辦法監督。

場外青鳥集結 訴求是什麼？

對於選罷法等爭議法案，經濟民主連合發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位表示，有逾1萬名民眾走上街頭，並提出國民黨團總召傅崐萁下台、爭議法案退回委員會逐條討論等5大訴求：

第一，傅崐萁下台、退出朝野協商，如果繼續讓傅崐萁當國民黨團總召，「就等著跟傅崐萁一起沉船吧」。 第二，藍白莫作傅隨跟班，立委勿與人民為敵，如果明天粗暴通過3大爭議法案，就等著被人民譴責。 第三，回復國會合議制的民主秩序，傅崐萁沒收委員會討論，幾乎都是全案保留送院會處理，要扭轉這樣的國會秩序。 第四，要求退回三大惡法，重回委員會討論。 第五，呼籲總統賴清德出面跟不同憲政機關、政黨主席協調。

藍綠立院僵持中

國民黨團在16日以封門的方式，阻擋民進黨立委出席內政委員會，強行將選罷法+1版送出委員會。原本國民黨團企圖在今天院會中讓選把法提高連署門檻條款拚三讀，卻沒想到被早一步占據議場的民進黨立委封鎖大門，讓在野立委不得其門而入，呈現出「你封門，我鎖門」的國會亂象。

今（20日），民進黨立院黨團為力阻「選罷法」等法案通過，昨晚集結破窗進入議場，先行佔領主席台，引發衝突。

藍委成功突破進入議場後，現場也爆發多起衝突，綠委賴惠員與藍委葉元之發生扭打，葉稱要休息一下，但仍被賴壓制在桌上。藍綠立委也互相潑水。藍委陳玉珍一人則是站在二樓記者席區，不斷高喊「看到了沒有，在這殿堂只有民進黨可以講話」、「台灣加油，看看民進黨示範暴力」。

目前立法院長韓國瑜已到現場，但因議場混亂持續，無法進入議場主持議事。