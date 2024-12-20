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黃國昌批執政黨癱瘓國會 破壞民主憲政

中央社／ 台北20日電
民眾黨黨團總召黃國昌。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
民眾黨黨團總召黃國昌。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

民進黨立法院黨團為力阻選罷法等法案，昨天晚間闖入議場占據主席台。民眾黨黨團總召黃國昌今天批評，執政黨一手握著行政權，另一手則要求執政黨立委癱瘓國會，破壞國會民主憲政，在國會裡搞戒嚴，總統賴清德已經跨越民主憲政紅線。

民眾黨團總召黃國昌今天上午偕全體立委舉行「民進黨執政，國會搞戒嚴」記者會。談及民進黨立委昨晚闖入議場占據主席台，黃國昌表示，非常遺憾台灣民主走這麼久，竟發生一個國家的執政黨暴力攻擊、封鎖國會，在國會裡搞戒嚴。

黃國昌表示，民進黨主席賴清德應出來說清楚講明白，執政黨的立委暴力搞戒嚴，試圖癱瘓國會監督制衡，「是否是你（賴清德）下令？」

黃國昌批評，執政黨凌駕在國家體制之上，一手握著行政權，另一手則要求執政黨立委癱瘓國會，這是破壞國會民主憲政，在國會裡搞戒嚴，賴清德已經跨越民主憲政紅線。

黃國昌表示，賴清德請出來說清楚，是否打算在台灣搞戒嚴，請不要再用「幫人民守護民權」這種禁不起檢驗的話術，來掩飾包藏民進黨破壞民主憲政的事實。

此外，針對全聯倉儲大火釀9死7傷，黃國昌也和黨團成員致哀，黨團要求有關的政府機關必須負起追查真相、追究責任；另一方面，立法院在11月三讀通過消防法修正案，但施行日期遙遙無期，民眾黨團要求儘速施行，還給打火英雄安全的職場環境。

排黑條款 立法院 選罷法 黃國昌

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