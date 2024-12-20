議場肢體衝突！藍委13分鐘攻破綠防禦工事 葉元之遭綠委壓制在桌上

立法院今天一早發生朝野肢體衝突，民進黨立委昨晚打破議場窗戶，花了整晚築起了防禦工事；國民黨上午9時3分開始攻堅，僅花了13分鐘就從茶水間側門突破封鎖，從側門進到議場內，但主席台仍由民進黨立委控制，目前藍綠立委仍在僵持中。

國民黨團在16日以封門的方式，阻擋民進黨立委出席內政委員會，強行將選罷法+1版送出委員會。原本國民黨團企圖在今天院會中讓選把法提高連署門檻條款拚三讀，卻沒想到被早一步占據議場的民進黨立委封鎖大門，讓在野立委不得其門而入，呈現出「你封門，我鎖門」的國會亂象。

藍委成功突破進入議場後，現場也爆發多起衝突，綠委賴惠員與藍委葉元之發生扭打，葉稱要休息一下，但仍被賴壓制在桌上。藍綠立委也互相潑水。藍委陳玉珍一人則是站在二樓記者席區，不斷高喊「看到了沒有，在這殿堂只有民進黨可以講話」、「台灣加油，看看民進黨示範暴力」。

藍綠立委目前主要攻防點，在議場主席台後放兩側門，仍持續僵持中，若其中一道門到藍委徹底突破，主席台可能被藍委拿回機率將增加。