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議場肢體衝突！藍委13分鐘攻破綠防禦工事 葉元之遭綠委壓制在桌上

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北即時報導
綠委賴惠員與藍委葉元之發生扭打，葉稱要休息一下，但仍被賴壓制在桌上。記者葉信菉/攝影
綠委賴惠員與藍委葉元之發生扭打，葉稱要休息一下，但仍被賴壓制在桌上。記者葉信菉/攝影

立法院今天一早發生朝野肢體衝突，民進黨立委昨晚打破議場窗戶，花了整晚築起了防禦工事；國民黨上午9時3分開始攻堅，僅花了13分鐘就從茶水間側門突破封鎖，從側門進到議場內，但主席台仍由民進黨立委控制，目前藍綠立委仍在僵持中。

國民黨團在16日以封門的方式，阻擋民進黨立委出席內政委員會，強行將選罷法+1版送出委員會。原本國民黨團企圖在今天院會中讓選把法提高連署門檻條款拚三讀，卻沒想到被早一步占據議場的民進黨立委封鎖大門，讓在野立委不得其門而入，呈現出「你封門，我鎖門」的國會亂象。

藍委成功突破進入議場後，現場也爆發多起衝突，綠委賴惠員與藍委葉元之發生扭打，葉稱要休息一下，但仍被賴壓制在桌上。藍綠立委也互相潑水。藍委陳玉珍一人則是站在二樓記者席區，不斷高喊「看到了沒有，在這殿堂只有民進黨可以講話」、「台灣加油，看看民進黨示範暴力」。

藍綠立委目前主要攻防點，在議場主席台後放兩側門，仍持續僵持中，若其中一道門到藍委徹底突破，主席台可能被藍委拿回機率將增加。

民進黨立委昨晚打破議場窗戶，花了整晚築起了防禦工事；國民黨上午九時三分開始攻堅，僅花了13分鐘就從茶水間側門突破封鎖。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委昨晚打破議場窗戶，花了整晚築起了防禦工事；國民黨上午九時三分開始攻堅，僅花了13分鐘就從茶水間側門突破封鎖。記者蔡晉宇／攝影

國民黨 排黑條款 民進黨 立法院 葉元之 賴惠員 選罷法

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