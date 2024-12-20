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綠委占議場主席台 吳思瑤：防藍白多數獨裁傷害台灣民主

中央社／ 台北20日電
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委為阻止議程昨晚闖入議場，占據主席台；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天在議場內表示，這是為防止藍白多數獨裁傷害台灣民主。

國民黨立委陳玉珍則在議場2樓記者旁聽席與民進黨立委唇槍舌戰，批評民進黨的民主就是破壞窗戶、破壞議場偷偷闖入。

立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨團為阻法案通過，多名立委昨天晚間破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台；直至今天上午7時35分，議場2樓記者旁聽席大門才被突破，媒體陸續進到議場2樓。

吳思瑤約在上午8時透過議場麥克風表示，民進黨之所以努力進入議場，是因為國民黨惡搞以及藍白多數獨裁提出的3項修法，將對台灣民主造成無以回覆的損害。

吳思瑤說，這個會期是預算會期，最重要的是審議明年度中央政府總預算，但在野黨不顧民生、政爭優先，甚至國民黨召委徐欣瑩還黑箱修法、一黨修法，幾分鐘就通過選罷法修法初審，民進黨反對一黨修法的多數獨裁。

她說，憲法訴訟法修法是要癱瘓憲法，遺憾在野黨怕違憲遭釋憲就毀憲，此外，財劃法修法若通過，財政紀律將蕩然無存，遂行在野黨想要的地方包圍中央，且這兩個修法也沒有實質進到朝野協商就要排進院會，這就是民進黨為何必須採取行動守護台灣，避免修法利刃刺入台灣民主心臟。

吳思瑤發言時，陳玉珍在2樓記者旁聽席不斷與在1樓的民進黨立委唇槍舌戰，批評民進黨闖入議場、破壞窗戶。民進黨立委許智傑也進到旁聽席，幾度要搶走陳玉珍的麥克風與擴音箱，但並未有激烈衝突。

吳思瑤 排黑條款 民進黨 立法院 選罷法

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