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備戰選罷法 綠委占議場整夜冷到睡不著

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨委員昨晚搶先破窗占領議場，並將所有門反鎖。記者葉信菉／攝影
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨委員昨晚搶先破窗占領議場，並將所有門反鎖。記者葉信菉／攝影

國民黨團連夜露宿立院議場前排隊，企圖在今天立法院院會中讓選罷法提高連署門檻條款拚三讀，卻沒想到被民進黨立委破窗早一步占據議場，進入議場中的綠委也沒閒著，開始在議場築起防禦工事並封鎖每個出入大門，讓在野立委不得其門而入。

昨晚破窗後，民進黨立委開始在場內擺置防禦工事，並運送物資進入議場內；議場外也有不少民進黨幕僚，自發性在出入口守夜。民進黨立委張雅琳表示，議場內實在太冷，她不到凌晨5時就冷醒了，看到助理們依然在議場外守護著他們，感到非常振奮也感謝。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，她是放不下心，顧前顧後張羅物資、最晚睡的那個人。今早凌晨3時多，民進黨團總召柯建銘突然來電，這是唯一一通不是交代工作的電話，原來柯建銘想辦法請助理運進來一個躺椅，交代她一定要睡一下，明天是硬仗。

吳思瑤指出，當然不好意思自己去睡躺椅，就分給比較年長的同仁。這時，她聽見黃捷還在壓低聲音講著話，應該是還在開直播，沈伯洋則是還戴著工作手套在佈置一些工事。

吳思瑤說，她又巡了一圈議場內外，每個角落都有「51戰隊」的同仁在地上、在牆邊小寐。很冷的天，大家只能用外套蓋著、裹著，看了真的好心疼；比鼾聲更大的是咳嗽聲，包括她自己在內，很多綠委都感冒了，議場內也傳來不知道是誰的打呼聲，大家把握時間休息，覺得很安慰。

吳思瑤 排黑條款 民進黨 選罷法

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