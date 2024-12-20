議場今早再爆藍綠衝突 徐巧芯怒對綠委比中指嗆「垃圾黨」

立法院會今日將就三大法案選罷法、憲訴法、財劃法等攻防，民進黨立委昨晚破窗進入議場，引發藍綠衝突。今早國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆口角，她怒對李「比中指」。

民進黨立院黨團為力阻「選罷法」等法案通過，昨晚集結破窗進入議場，先行佔領主席台。今早7時5分議場開放，藍綠立委在正門一陣推擠後，國民黨立委進入議場隨即發現，議場一、二樓所有出入口都被上鎖，鎖頭被上三秒膠，連議場二樓窗戶都被破窗。包括議場二樓媒體聆聽席也遭殃。

徐巧芯和李坤城因故爆發口角，徐說，讓所有媒體的第四權沒有辦法發揮，用機車大鎖鎖住台灣的新聞自由，「就是民進黨（髒話）幹的好事！請大家記得這一天，以後民進黨跟你們講什麼都是騙局。」

李坤城嗆回去，「你們周一鎖住內政委員會，也不讓媒體進去啊！」徐巧芯又嗆，「我們有讓媒體進去拍，不然那些畫面是哪裡來的？」

李坤城表示，當天沒有任何媒體、沒有任何官員，誰都沒有。一旁的國民黨立委羅智強說，「土匪爬窗去啦！」徐巧芯說，樓上就是鎖記者，不用再講了。

李坤城又嗆，國民黨才是小偷、詐騙。徐巧芯回擊，她詐騙了嗎，她詐騙在哪，國民黨詐騙在哪裡？

李坤城表示，大家都知道，國民黨有詐騙，強行通過的法案就是詐騙。羅智強回擊，民進黨就是輸不起，回去找賴清德總統爬窗戶。徐巧芯補充，民進黨只會爬窗、敲窗，拿大鎖鎖住媒體的第四權，就是民進黨才會做的事。

李坤城說，講到詐騙就心虛就回頭了。此時徐巧芯對李坤城比中指，嗆李「比你中指啦！垃圾黨！」