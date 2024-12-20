「我一人擋你們50人爽啦！」羅智強夜宿議場 嗆綠委：土匪黨
立法院會今日將就三大法案選罷法、憲訴法、財劃法等攻防，國民黨立委自17日起即夜宿議場，民進黨立委昨晚卻破窗進入議場，引發藍綠衝突。今日一早，一眾民進黨立委包括陳亭妃、蔡易餘、許智傑、李坤城、林俊憲等，突然出現在議場大門，表示要「排隊」。國民黨立委羅智強諷刺，不是都破窗了嗎，怎麼會要排隊，批民進黨是「土匪黨」。
羅智強表示，昨晚他自告奮勇，一人獨自留宿議場。
今早，面對至少五位綠委到來，羅智強與一眾綠委相互出言諷刺，羅說，「我一人擋住你們50人，爽啦！」不斷嘲諷民進黨是「土匪黨」，他也質疑破窗進入議場，是不是賴清德總統授意？南韓總統尹錫悅搞戒嚴翻車，賴清德要不要跟尹錫悅結拜？
今早6時即到議場的民眾黨立委陳昭姿說，她之所以這麼早到是因為要遞案，她是長期的民進黨支持者，但她支持的是原汁原味的民進黨，不是走味的民進黨。
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