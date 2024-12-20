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力阻選罷法通過…民進黨把議場出入門用「三秒膠」全鎖死 藍委開鎖試突破
國民黨團在16日以封門的方式，阻擋民進黨立委出席內政委員會，強行將選罷法+1版送出委員會。原本國民黨團企圖在今天院會中讓選把法提高連署門檻條款拚三讀，卻沒想到被早一步占據議場的民進黨立委封鎖大門，讓在野立委不得其門而入，呈現出「你封門，我鎖門」的國會亂象。
民進黨立院黨團為力阻「選罷法」等法案通過，昨晚集結破窗進入議場，先行佔領主席台。今天一早7時5分議場開放，藍綠立委在正門一陣推擠後，國民黨立委進入議場隨即發現，議場一、二樓所有出入口都被上鎖，鎖頭被上三秒膠，連議場二樓窗戶都被破窗。
一位民進黨立委表示，連議場二樓也要上鎖，用意在於怕國民黨立委從二樓垂降進入議場，防禦工事務求滴水不漏。國民黨立委徐巧芯等人，目前正在開鎖，試圖突破國民黨封鎖議場。
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