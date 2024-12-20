綠營助理夜守議場側門 王鴻薇批：民進黨當慣老闆

立法院預計20日審查選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正條文三大案，民進黨立委於19日晚間突襲，破窗闖入議場並佔領主席台，綠營助理也來守住議場側門，防止國民黨立委闖入。國民黨立委王鴻薇發臉書質疑，民進黨立委不只當賊，還當起了慣老闆，勞動部長洪申翰是否應該來查有無違反勞基法？

王鴻薇在臉書上痛批，第一次聽到一個國家執政黨的國會議員不守議事規則，打破國會窗戶去佔領議場，還大剌剌發文說是「守護民主」，真是做賊喊抓賊！這是繼「挺戒嚴」後，民進黨再一次讓世界看到台灣。

王鴻薇說，更令人不齒的是，議事攻防是立委間的事情，民進黨立委竟然讓助理們手綁布條、擋住議場門口。請問現在是準備上演角頭打架、要把國會當街頭群毆的擂台了嗎？

王鴻薇質疑，民進黨立委深夜動員助理來佔領議場門口，不只當賊還當起了慣老闆，難道沒有違反勞基法嗎？洪申翰敢來查嗎？