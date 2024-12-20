綠破窗入議場 藍表達嚴厲譴責預告會有新動作

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨多名立委昨天晚間破壞議場玻璃進入議場集結。國民黨團總召傅崐萁昨天深夜表示，黨團對此表達嚴厲譴責，黨團經過縝密的會商後，會有新的動作。

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委19日晚間破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台。

國民黨團隨後開會討論因應之道，傅崐萁在會後受訪表示，中華民國的執政黨民進黨再一次展現高超技能，作為執政者竟然以破壞國會門窗方式，有如竊賊般潛入國會，意圖破壞20日議事的進行，國民黨團對此表達嚴厲譴責。

傅崐萁批評，一個執政黨執政這麼久，還用這種雞鳴狗盜方式，在全民的國會用這種見不得光的方式，一堆人躲在裡面，沒有燈光，這大概是鼠輩才會做的事。

傅崐萁說，總統賴清德所說的反守為攻，就是用這樣的方式來指導全國，未來學校教育是否要教導告訴學生，民進黨立委是用這種方式來開會，國會的準則蕩然無存，這國家還有什麼尊嚴。

傅崐萁強調，執政者用這種方式規避全民國會的監督，國民黨不會在這種暴政下屈服，會持續在國會守候，奉勸民進黨，國民黨團不會同意再用暴力方式占據國會的方式，黨團經過縝密的會商後，會有新的動作。

國民黨主席朱立倫昨晚也透過臉書表示，嚴正譴責民進黨無視民主議事規則，破窗而入只為了阻擋民意。闖空門、破窗戶，這是小偷作為，民進黨正在偷取台灣的民主。整天高喊程序及議事規則的民進黨，倒頭來是擁戴戒嚴與威權的「民退黨」。

朱立倫指出，青鳥、黑熊、綠蟾蜍，一步步地吞食掉台灣的民主。19日的這個夜晚，人民對於民進黨鴨霸的暴力行徑，怒氣已達到最高點、忍無可忍。作為國民黨主席，他要強力譴責民進黨無視民主、毫無底線、暴力強阻法案的惡霸行徑。

朱立倫強調，民進黨19日晚間打破的是台灣民主化30年的成果，這是國會政治最黑暗的一天，國民黨不畏戰、不懼戰，更要為民主與中華民國力戰到底。

國民黨昨晚透過新聞稿表示，民進黨為了要遂行惡意罷免，為了要維持中央極權集錢、為了要達到廢死目的，不惜破壞朝野默契，國會議員變成強盜集團，強行進入議場。

國民黨說，民進黨團為了捍衛賴總統未來可能企圖發布戒嚴的狼子野心，化身成為賴總統宣布戒嚴的國會禁衛隊。國民黨要求民進黨立委立刻退出議場，賴總統辭去民進黨主席職務。