綠委夜襲立院占主席台 藍營守門防線被破

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」三項修法，國民黨立院黨團力拚三大案三讀過關，其中「選罷法」列為首要闖關目標，並已在本周二發動輪番守夜備戰；不過民進黨立院黨團昨日晚間突襲，摸黑從側門窗戶闖入立法院議場，民進黨立委王義川、郭國文等人已占領院會議場，並稱「守護民主，五一戰隊進來議場了」，讓留守立院藍委反應不及。

國民黨主席朱立倫晚間透過臉書嚴正譴責民進黨無視民主議事規則，破窗而入只為了阻擋民意。朱立倫痛批，闖空門、破窗戶，這是小偷作為，整天高喊程序及議事規則的民進黨，倒頭來是擁戴戒嚴與威權的「民退黨」，昨晚是國會政治最黑暗的一天，「青鳥、黑熊、綠蟾蜍，一步步的吞食掉台灣的民主！」

民團昨晚號召青鳥集結立法院外，舉行「討伐傅崐萁大遊行」。記者潘俊宏／攝影

親綠民團連續二天發起「冬季青鳥在台北」行動，昨晚約有五千人包圍立院。民進黨秘書長林右昌呼籲，全國不同政黨，理性的台灣人民，站出來到立法院表達立場與態度，一起來捍衛台灣民主；民進黨立委王義川也喊話，要號召「青鳥」再度上街頭抗議。

國民黨大酸青鳥活動為「民進黨求官求職博覽大會」，民進黨鼓動「青鳥」來國民黨鬧場，不僅丟擲物品、嗆藍支持者吃排泄物長大，散場還持續叫囂「畜生、垃圾」，民主素養令人讚嘆。國民黨不懼戰也不畏戰，用幽默取代仇恨，與青鳥直球對決。

民進黨立委昨晚破窗摸黑闖入議場，並占領主席台。圖／取自民進黨立委莊競程臉書

行政院長卓榮泰昨日向國會喊話說，目前國會為了爭議性法案不斷陷入衝突，民眾非常焦慮，仍希望立法院暫緩相關爭議法案，優先通過行政院中央政府總預算及其他更重要國內、國際合作法案。他也允諾，立法院還有空間、時間可以討論，行政院會全力配合。

為了順利闖關選罷法連署加嚴版，國民黨團十七日已在立院程序委員會提案，今天報告事項除確認議事錄之外，其餘均暫緩列案，並將「選罷法」、「憲法訴訟法」、「財劃法」等修正草案列為院會討論事項最優先議案。

國民黨團為確保立法院長韓國瑜今日能順利上台主持，除本周二就發起夜宿議場行動，更發出今日凌晨的甲級動員令，以求今日順利攻下主席台。民進黨團昨日晚間也開會商討對策，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，所有應變都會做好準備，若在野黨試圖強行闖關通過修法，民進黨團會堅持阻擋到最後一刻。