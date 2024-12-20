綠突襲佔領議場主席台 傅崐萁批猶如竊賊闖進國會

民進黨立委昨晚突襲破窗闖入議場占領主席台，企圖要阻擋今天院會國民黨想要強行通過選罷法等三法三讀。國民黨立院黨團總召傅崐萁深夜現身立法院，譴責民進黨猶如竊賊一般潛入國會意圖破壞議事進行，國民黨不會同意用暴力佔據國會，縝密商討後會有動作反擊。

傅崐萁指出，晚上天氣這麼冷，民進黨團造成大家沒有平安夜，他專程來表達慰問，尤其是執政黨再度展現高超技巧，猶如竊賊闖進國會議場，意圖破壞今天議事進行，民進黨執政這麼久，號稱全民國會，結果用這種見不得光的方式，還找這麼多人來恫嚇在野黨。

傅崐萁說，執政黨佔據立法院，當家的用這樣的方式，國會準則蕩然無存，這樣做還有法治嗎？中華民國還有法治嗎？國會尊嚴何在，用這樣方式規避國會監督，國民黨不會受到暴政之下屈服，奉勸民進黨，用暴力方式佔據國會，你們睡得安穩嗎？國民黨不會同意用暴力佔據國會，交給社會來評斷。