綠委破窗占議場 國民黨轟綠營強暴民主、毀憲亂政

立法院會明天決戰選罷法、憲訴法與財劃法等案，國民黨在議場前接力守夜64小時，民進黨立委晚間9時許從側門破窗，搶先一步進入議場。國民黨除強烈譴責，更要質疑民進黨團難道已成為賴清德宣布戒嚴的國會禁衛隊了？要求民進黨立委退出議場、賴清德辭去黨主席的職務。

國民黨表示，他們用64小時來堅守民主遊戲規則；民進黨用1分鐘打碎民主基本價值。民進黨團無視國民黨團在寒風中，依照朝野慣例排隊等候明早遞案，竟變成強盜匪類，破窗占領議場，無異強暴民主。

國民黨表示，賴清德才高調發文希望國會能更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神來處理各項議事與法案。才一天的時間，民進黨團就硬闖議場，用行動打臉賴清德，凸顯出賴清德失能，民進黨早就被林右昌、吳思瑤等鷹派把持，賴清德應該辭職負責。

國民黨質疑，民進黨阻擋選罷法修法目的只有一個，就是要持續操作惡意罷免，不但要扭轉賴清德最不樂見的朝小野大，更是為賴清德專斷獨攬大權，甚至複製南韓戒嚴做好前期規畫。民進黨小編不小心點破了賴清德心底的算盤，阻擋選罷法修法、透過民團不斷抹黑、妖魔化在野黨，就是賴清德未來可能發布戒嚴的前奏曲。

國民黨指出，議程依順序排隊送案，已是朝野行之有年的慣例，不論誰執政都是如此。蘇嘉全擔任立法院長時期甚至召開朝野協商商討排隊原則，朝野皆表示尊重，並遵守相關規則。民進黨卻為了遂行惡罷，為維持中央集權極錢、為了達到廢死目的，不惜破壞朝野默契，國會議員變成強盜集團，強行進入議場。