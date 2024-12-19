破窗闖議場「迫不得已」 綠委：國民黨要把國會香港化

立法院今晚上演朝野立委爭奪議場大戰，民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，「國民黨根本要把國會香港化」，封鎖國會不讓他們進去，太匪夷所思，超出理解範圍，「今天迫不得已，一定要想盡辦法守住議場。」

蔡易餘表示，事實上他們就知道國民黨現在就是要蠻幹到底，就是要強修選罷法、財劃法等三部惡法，就是要毀憲亂政，是國民黨的目的，從這周的跡象，「國民黨根本是要把國會香港化」，只能盡最大力量守住議場，不然明天這三個惡法一旦讓立法院長韓國瑜主持，就很難擋下來。

民進黨立委陳亭妃強調，「我們會全力應戰。」至於議場周邊部署？蔡易餘則說，都是最高機密，做一切努力。

蔡易餘說，用一周時間希望韓國瑜處理這一爭議，因為封鎖國會不讓他們進去，實在太匪夷所思，超出他們理解範圍，今天迫不得已打破玻璃，一定要想盡辦法守住議場。