綠委破窗摸黑占領主席台 洪孟楷：當家卻當賊

立法院會明天預計處理選罷法、憲訴法、財劃法等3大修正案，民進黨立委今晚發動突襲，破窗闖入議場內，並動用助理阻擋議場側門。國民黨立委洪孟楷批評，當家卻當賊，破壞窗戶偷爬進議場，這就是民進黨立委現在的醜樣。

洪孟楷表示，民進黨無視藍營委員周二開始就無懼寒冷在議場大門輪番守夜，民進黨立委不早排隊，卻是用破壞門窗方式從側門爬入。

洪孟楷批評，執政卻帶頭鬧事，當家卻當賊，民進黨委員是要教全國人民以後不用排隊、不用遵守基本議事規則，直接比拳頭就好嗎？

洪孟楷說，行政院長卓榮泰今天還大言不慚講要總預算，但民進黨委員進了議場就是不想開會，就是要明早阻擋立法院長韓國瑜進入議場，這哪裡有想審查總預算呢？不喜歡的法案就用癱瘓議事來擋，這樣的執政黨又怎麼能讓人信服？又上演了一次戒嚴國會，這就是執政的民進黨委員。

國民黨立委牛煦庭反諷，「我們擋人，哭天搶地；他們破窗，洋洋得意，民主的標準真有意思。」國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇也質疑，執政黨派助理坐門口，擋在野黨立委？