影／綠委深夜破窗入議場 藍委抗議
立法院會明天將處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等爭議法案，國民黨立委已在議場大門守夜數日防止民進黨立委杯葛，民進多名立委今天晚間破壞議場側門玻璃，進入議場集結，並占據主席台，國民黨立委則仍堅守在議場正門外。
民進黨立委約晚上九點半破窗進議場，隨後打開一場側門讓綠委進入，國民黨立委陳玉珍聞訊趕來，遭到民進黨立委陳瑩熊抱阻擋，議場側門疑似也有助理擋住國民黨立委，雙方一度拉扯衝突，國民黨立委王鴻薇等人陸續趕來聲援，找到民進黨破窗之處，民進黨立委邱議瑩在窗口、蔡易餘在窗下阻擋，直說有碎玻璃危險，藍委則批評綠委破壞公物不遵守議事規則。
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