影／綠委深夜破窗入議場 藍委抗議

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍（左三）、王鴻薇（左四）等聞訊趕來，遭到民進黨立委蔡易餘（左二）、邱議瑩（左一）等人阻擋。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍（左三）、王鴻薇（左四）等聞訊趕來，遭到民進黨立委蔡易餘（左二）、邱議瑩（左一）等人阻擋。記者潘俊宏／攝影

立法院會明天將處理選罷法憲法訴訟法及財劃法修正草案等爭議法案，國民黨立委已在議場大門守夜數日防止民進黨立委杯葛，民進多名立委今天晚間破壞議場側門玻璃，進入議場集結，並占據主席台，國民黨立委則仍堅守在議場正門外。

民進黨立委約晚上九點半破窗進議場，隨後打開一場側門讓綠委進入，國民黨立委陳玉珍聞訊趕來，遭到民進黨立委陳瑩熊抱阻擋，議場側門疑似也有助理擋住國民黨立委，雙方一度拉扯衝突，國民黨立委王鴻薇等人陸續趕來聲援，找到民進黨破窗之處，民進黨立委邱議瑩在窗口、蔡易餘在窗下阻擋，直說有碎玻璃危險，藍委則批評綠委破壞公物不遵守議事規則。

立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍（左三）、王鴻薇（左一）等聞訊趕來，遭到民進黨立委陳瑩（右二）等人阻擋，陳瑩身後也疑似有一些助理阻擋。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍（左三）、王鴻薇（左一）等聞訊趕來，遭到民進黨立委陳瑩（右二）等人阻擋，陳瑩身後也疑似有一些助理阻擋。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍聞訊（左二）趕來，遭到民進黨立委陳瑩（左一）熊抱阻擋。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍聞訊（左二）趕來，遭到民進黨立委陳瑩（左一）熊抱阻擋。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨團總召傅崐萁（右二）等立委頗為無奈。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨團總召傅崐萁（右二）等立委頗為無奈。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，進而開啟側門讓黨籍立委進入議場。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，進而開啟側門讓黨籍立委進入議場。記者潘俊宏／攝影

憲法訴訟法 排黑條款 王鴻薇 蔡易餘 選罷法 邱議瑩 陳玉珍 陳瑩

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