影／綠委深夜破窗入議場 藍委抗議

立法院會明天將處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等爭議法案，國民黨立委已在議場大門守夜數日防止民進黨立委杯葛，民進多名立委今天晚間破壞議場側門玻璃，進入議場集結，並占據主席台，國民黨立委則仍堅守在議場正門外。

民進黨立委約晚上九點半破窗進議場，隨後打開一場側門讓綠委進入，國民黨立委陳玉珍聞訊趕來，遭到民進黨立委陳瑩熊抱阻擋，議場側門疑似也有助理擋住國民黨立委，雙方一度拉扯衝突，國民黨立委王鴻薇等人陸續趕來聲援，找到民進黨破窗之處，民進黨立委邱議瑩在窗口、蔡易餘在窗下阻擋，直說有碎玻璃危險，藍委則批評綠委破壞公物不遵守議事規則。 立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍（左三）、王鴻薇（左一）等聞訊趕來，遭到民進黨立委陳瑩（右二）等人阻擋，陳瑩身後也疑似有一些助理阻擋。記者潘俊宏／攝影 立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨立委陳玉珍聞訊（左二）趕來，遭到民進黨立委陳瑩（左一）熊抱阻擋。記者潘俊宏／攝影 立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，國民黨團總召傅崐萁（右二）等立委頗為無奈。記者潘俊宏／攝影 立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，國民黨立委在議場前守夜，民進黨立委從一場旁邊破窗而入，進而開啟側門讓黨籍立委進入議場。記者潘俊宏／攝影