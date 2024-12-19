譴責綠委破窗進議場 朱立倫曝「暴力行徑」忍無可忍

立法院會明天決戰選罷法、憲訴法與財劃法等案，國民黨在議場前接力守夜64小時，民進黨立委則在稍早從側門破窗，搶先一步進入議場。國民黨主席朱立倫晚間透過臉書嚴正譴責民進黨無視民主議事規則，破窗而入只為了阻擋民意。

朱立倫表示，闖空門、破窗戶，這是小偷作為，民進黨正在偷取台灣的民主，整天高喊程序及議事規則的民進黨，倒頭來是擁戴戒嚴與威權的「民退黨」，民進黨今晚打破的是─台灣民主化30年的成果，這是國會政治最黑暗的一天，「青鳥、黑熊、綠蟾蜍，一步步的吞食掉台灣的民主！」

朱立倫說，今天這個夜晚，人民對民進黨鴨霸的暴力行徑，怒氣已達到最高點，忍無可忍！作為國民黨主席，他要強力譴責民進黨無視民主、毫無底線、暴力強阻法案的惡霸行徑，國民黨不畏戰、不懼戰，更要為民主與中華民國力戰到底。