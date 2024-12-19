快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

聽新聞
0:00 / 0:00

破萬青鳥繞行立法院 提傅崐萁下台、退回惡法等5訴求

中央社／ 台北19日電
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，民團今晚號召青鳥集結立法院外，舉行「討伐傅崐萁大遊行」，批評國民黨團總召傅崐萁破壞民主體制的手段。記者潘俊宏／攝影
立法院明天可能上演三大爭議法案朝野對決，民團今晚號召青鳥集結立法院外，舉行「討伐傅崐萁大遊行」，批評國民黨團總召傅崐萁破壞民主體制的手段。記者潘俊宏／攝影

立法院會明天擬三讀選罷法等爭議法案，經濟民主連合發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位表示，有逾1萬名民眾走上街頭，並提出國民黨團總召傅崐萁下台、爭議法案退回委員會逐條討論等5大訴求。

立法院程序委員會17日經表決，通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法修正草案等案，列為討論事項前幾案。

台灣經濟民主連合、台灣公民陣線今天晚間發起「冬季青鳥在台北，討伐傅崐萁大遊行」活動，首先號召民眾一起繞行立法院一圈後，在濟南路上輪流發表短講。雖然低溫攝氏12度還下著毛毛雨，但主辦單位在晚間8時28分宣布，參與遊行人數超過1萬人。

經濟民主連合召集人賴中強表示，今天遊行主要有五大訴求，第一，傅崐萁下台、退出朝野協商，如果繼續讓傅崐萁當國民黨團總召，「就等著跟傅崐萁一起沉船吧」；第二，藍白莫作傅隨跟班，立委勿與人民為敵，如果明天粗暴通過3大爭議法案，就等著被人民譴責。

賴中強說，第三，回復國會合議制的民主秩序，傅崐萁沒收委員會討論，幾乎都是全案保留送院會處理，要扭轉這樣的國會秩序；第四，要求退回三大惡法，重回委員會討論；第五，呼籲總統賴清德出面跟不同憲政機關、政黨主席協調。

現場支持者高喊「國民黨不倒、台灣不會好」、「把保鮮膜還給廚房、把罷免權還給人民」、「傅崐萁下台」等口號，也有許多追星族帶著應援手燈到場參與；另外，包括藝人楊烈、時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥等人，也都出席聲援。

2020年高雄市長韓國瑜罷免案發起人尹立表示，看到國民黨惡搞選罷法，真的很生氣，全世界的罷免連署，沒有一個國家要附上身分證影本；沒有任何國家的罷免同意票要高於當選票，這也是世界唯一，這麼荒謬的修法，只有國民黨做得出來。

鄭南榕基金會董事長鄭竹梅也說，民主從來不是天上掉下來的，雖然明天上午很多人要上班沒辦法出席，但民主就像踩腳踏車，會有其他人補位；勇敢的台灣人要站出來做自己的主人，這是長期抗爭，網路上每個關注都是表態、每個轉傳都有它的力量，可以打給選區立委抗議。

傅崐萁 憲法訴訟法 立法院 財劃法 選罷法

延伸閱讀

影／國民黨高分貝嗆下任法務部長有望 賴中強氣喊沒品

柯建銘、傅崐萁為選罷法互嗆1小時 朝野協商一事無成

搬出充氣豬、播電音 國民黨出招反制青鳥

民團今號召青鳥集結中央黨部 國民黨：以禮相待

相關新聞

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

國民黨團力拚明天立法院會三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法3大案，民進黨立委今晚發動突襲，晚間9時許，兵分多路，破窗闖入立法...

反對爭議法案通過 民團號召青鳥繞行立法院稱「突破萬人」

立法院會明天可能上演三大爭議法案朝野對決，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今晚再度號召青鳥上街頭，繞行立法院舉辦「討伐傅崐...

「討伐傅崐萁大遊行」青鳥連兩天立院外集合 周邊交管措施出爐

藍營明天闖關「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等三法案，公民團體發起「冬季青鳥在台北」行動抗議，繼昨天在國民黨中央黨部開...

譴責綠委破窗進議場 朱立倫：暴力行徑忍無可忍

立法院會明天決戰選罷法、憲訴法與財劃法等案，國民黨在議場前接力守夜64小時，民進黨立委則在稍早從側門破窗，搶先一步進入議...

立院20日擬處理選罷法 朝野各自備戰恐再爆衝突

立法院會明天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，國民黨團今天表示，做好萬全準備，全力防守，確保議事順利。民進...

破萬青鳥繞行立法院 提傅崐萁下台、退回惡法等5訴求

立法院會明天擬三讀選罷法等爭議法案，經濟民主連合發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位表示，有逾1萬名民眾走上街頭，並提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。