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力阻選罷法三讀 綠委晚間破門攻入…立院議場上演大亂鬥

中央社／ 台北19日電
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團19日晚間在議場側門集結，隨後破壞窗戶入內防守，國民黨立委陳玉珍（前左）在場外與民進黨立委陳瑩（前右）發生衝突，場面一度混亂。圖／中央社
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團19日晚間在議場側門集結，隨後破壞窗戶入內防守，國民黨立委陳玉珍（前左）在場外與民進黨立委陳瑩（前右）發生衝突，場面一度混亂。圖／中央社

立法院會20日預計處理選罷法憲法訴訟法財劃法修正草案等案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委今天晚間破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台，國民黨立委則仍堅守在議場正門外。

立法院程序委員會17日經表決，通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法部分修正草案等案，列為討論事項前4案。

為確保20日院會能夠順利進行，國民黨立委自17日下午，就開始在議場前搭起2頂帳篷，更備有充氣床墊、暖爐、桌子等設備，輪班守住議場，防止民進黨團搶占主席台或遞案。

民進黨團晚間則在議場側門集結，隨後破壞議場窗戶玻璃，進入到議場內防守，國民黨立委陳玉珍隨即在議場外與民進黨立委陳瑩發生口角、肢體衝突，場面混亂。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法 陳玉珍 陳瑩

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