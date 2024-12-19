快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

立院20日擬處理選罷法 朝野各自備戰恐再爆衝突

中央社／ 台北19日電
拚20日闖關選罷法，國民黨團18日晚於議場前紮營，展開64小時夜宿行動。記者曾吉松／攝影
拚20日闖關選罷法，國民黨團18日晚於議場前紮營，展開64小時夜宿行動。記者曾吉松／攝影

立法院會明天預計處理選罷法憲法訴訟法財劃法修正草案等案，國民黨團今天表示，做好萬全準備，全力防守，確保議事順利。民進黨團指出，若立法院長韓國瑜容許國民黨團占領主席台，議事衝突在所難免，民進黨團做好萬全準備。

立法院程序委員會17日經表決，通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法部分修正草案等案，列為討論事項前4案。

為確保20日院會能夠順利進行，國民黨立委自17日下午，就開始在議場前搭起2頂帳篷，更備有充氣床墊、暖爐、桌子等設備，輪班守住議場，防止民進黨團搶占主席台或遞案。

12月6日立法院會，國民黨團提案變更議程，將選罷法修正草案列為討論事項第一案，朝野立委在議場內爆發嚴重肢體衝突，導致會議停擺；13日院會，民進黨立委為防止國民黨團闖關選罷法修正草案等案，搶占議場主席台。明天立法院會朝野是否爆發更激烈的衝突，引發關注。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天受訪表示，明天院會將依序處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等案，憲法訴訟法及財劃法修正草案都有經黨團協商，也已過一個月的協商冷凍期，依照議事規則，就可以到院會進行處理。

林思銘指出，依照目前民進黨團反對的態勢，明天民進黨一定會發動攻勢，國民黨團就是做好萬全的準備，預計明天清晨就會召集所有的黨團成員在議場集合，全力防守，捍衛主席台，讓立法院長韓國瑜能夠順利開會。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，明天院會的狀況，取決於立法院長韓國瑜的態度。有高度爭議、朝野沒有共識的法案，可以繼續召集協商，若韓國瑜容許國民黨團占領主席台，那議事衝突在所難免，民進黨團做好萬全的準備。

吳思瑤說，民進黨團的態度就是擋，可以擋就擋，是文攻，還是武鬥，民進黨團都有所因應及心理準備，也不知道國民黨團要出什麼招，國民黨團現在就是準備占領主席台，民進黨團也一定會衝進去，接下來就見招拆招，現在也只能這樣。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪表示，民眾黨團僅支持罷免連署加嚴，反對提高罷免門檻，若明天院會表決處理攸關連署加嚴的選罷法修正草案，黨團將投下贊成票、且團進團出。

民眾黨團人士也表示，若明天議程處理到憲法訴訟法修正草案、財政收支劃分法修正草案時，屆時民眾黨團將提出修正動議。

國民黨 憲法訴訟法 民眾黨 民進黨 財劃法 選罷法

延伸閱讀

議事癱瘓延宕客委會預算 藍委批民進黨踐踏客家

國發基金調查委員會通過運作要點 先為了王義川吵一架

國民黨要衝了！選罷法、憲訟法、財劃法周五拚三讀

考試院人事案 國民黨團決議封殺這二人

相關新聞

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

國民黨團力拚明天立法院會三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法3大案，民進黨立委今晚發動突襲，晚間9時許，兵分多路，破窗闖入立法...

反對爭議法案通過 民團號召青鳥繞行立法院稱「突破萬人」

立法院會明天可能上演三大爭議法案朝野對決，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今晚再度號召青鳥上街頭，繞行立法院舉辦「討伐傅崐...

「討伐傅崐萁大遊行」青鳥連兩天立院外集合 周邊交管措施出爐

藍營明天闖關「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等三法案，公民團體發起「冬季青鳥在台北」行動抗議，繼昨天在國民黨中央黨部開...

立院20日擬處理選罷法 朝野各自備戰恐再爆衝突

立法院會明天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，國民黨團今天表示，做好萬全準備，全力防守，確保議事順利。民進...

破萬青鳥繞行立法院 提傅崐萁下台、退回惡法等5訴求

立法院會明天擬三讀選罷法等爭議法案，經濟民主連合發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位表示，有逾1萬名民眾走上街頭，並提出...

力阻選罷法三讀 綠委晚間破門攻入…立院議場上演大亂鬥

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委今天晚間破壞議場玻璃，進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。