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「討伐傅崐萁大遊行」青鳥連兩天立院外集合 周邊交管措施出爐

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

藍營明天闖關「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等三法案，公民團體發起「冬季青鳥在台北」行動抗議，繼昨天在國民黨中央黨部開講，今明兩天轉移陣地，重回立法院外，將「晚接早」舉辦集會，包括今天晚上的「立法院外討伐傅崐萁大遊行」，跟明天早上的「守護憲法法庭」，觀看議事直播。

轄區中正一警方指出，申准濟南路一段19日17時至22時、20日8時至22時，兩場集會遊行活動，交通管制措施如以下：

12月19日「抗議濫權立委」之集會遊行，自19日17時30分起，濟南路一段（中山南路至林森南路）往西全線車道，管制車輛通行，18時30分起，擴大管制青島東路（中山南路至林森南路）、鎮江街（忠孝東路至濟南路）雙向全線。

遊行將在19時出發，路線為濟南路一段，右轉中山南路東側慢車道，忠孝西路口迴轉中山南路西側慢車道，左轉濟南路一段，直行立法院群賢樓前，集會後解散）。

12月20日「抗議濫權立委」之集會活動，自20日6時起，濟南路一段（中山南路至林森南路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，基於當日集會活動安全維護考量，視狀況擴大管制青島東路（中山南路至林森南路）、鎮江街（忠孝東路至濟南路）雙向全線及中山南路東側慢車道等。

警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

傅崐萁 立法院 選罷法 集會遊行

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