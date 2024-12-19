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藍綠爭論不休…內政委員會續空轉 劉世芳：修法針對個別政黨非好現象

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政委員會下午2時30分表訂會議時間開始，因輪值召委徐欣瑩仍未到場，藍綠立委為由誰來代理會議主席爭論不休。記者張曼蘋／攝影
內政委員會下午2時30分表訂會議時間開始，因輪值召委徐欣瑩仍未到場，藍綠立委為由誰來代理會議主席爭論不休。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今從上午至今會議均未開始，民進黨立委占領主席台，要求確認議事錄，藍綠委稍早在會議室為誰來代理會議主席爭論不休。內政部劉世芳表示，內政部跟中選會立場相同，不希望修改現行選罷法，如果說修改法案是針對個別政黨而非為了人民，「我認為不是好的現象。」

劉世芳受訪被問到選罷法是否會提釋憲，她僅說，選罷法要尊重人民的直接民權，罷免權被沒收對民主政治發展來說不是好事，「站在我們的立場上，還是希望維持現狀。」

劉世芳說，她以多次表達，內政部跟中選會立場一樣，不希望修改現行選罷法，因為現行法律執行多年以來，對人民直接選舉跟罷免是可以接受的一套標準，現在有若干委員提出加嚴，也聽到很多不同聲音，「我們還是希望維持原來立場」，朝野政黨沒有共識下，選擇修改屬於沒收直接民權的罷免權方式的話，對社會穩定、民主政治發展都不是好的現象。

劉世芳說，對於明天的議事攻防，還是會尊重立法院，「明天結果是如何我們不知道，看明天結果，如何再來看如何處理。」對於媒體追問對於這周議事攻防，劉世芳說，「我看到的跟你看到的一樣」，政黨之間爭鬥或競爭還是要能以理服人，用邏輯來面對人民來說明，讓大家可以支持，政黨競爭是時刻都在的，不論縣市選舉或是總統大選都是，如果說修改法案是針對個別政黨而非人民，不是好的現象。

國民黨立委牛煦庭、黃建賓約下午2時許回到202會議室，與民進黨立院黨團書記長蔡易餘等人溝通，隨後在下午2時30分表訂會議時間開始，因輪值召委徐欣瑩仍未到場，藍綠立委為由誰來代理會議主席爭論不休，藍委強調，衛環委員會就可以由會員會委員代理，但遭綠委頻回擊說，「內政歸內政，衛環歸衛環。」最後國民黨立委陳玉珍率數名藍委約2時45分集體離開，留下民進黨立委與劉世芳。

劉世芳說，她以多次表達，內政部跟中選會立場一樣，不希望修改現行選罷法。記者張曼蘋／攝影
劉世芳說，她以多次表達，內政部跟中選會立場一樣，不希望修改現行選罷法。記者張曼蘋／攝影

內政部 劉世芳 選罷法

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